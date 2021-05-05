Колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександру Турінському обрали запобіжний захід. Окрім нього, запобіжні заходи отримали ще 2 військові, які нещодавно стали фігурантами справи про катастрофу АН-26.

За клопотанням Державного бюро розслідувань відповідне рішення 3 травня ухвалив Печерський районний суд Києва. Запобіжні отримали троє нових підозрюваних, про яких стало відомо 30 квітня. Раніше У ДБР повідомили, коли завершать слідство щодо авіатрощі під Чугуєвом Запобіжні заходи для нових підозрюваних Кому обрали запобіжні: ексначальник університету Повітряних Сил Олександру Турінському,

заступник командира військової частини у Чугуєві,

заступник командира з льотної підготовки. Усі трьох підозрюваних суд відпустив: вони перебуватимуть під нічним домашнім арештом. Нові підозри оголосили 30 квітня слідчі Державного бюро розслідувань. Трьох військовослужбовців підозрюють у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби. Інші фігуранти справи Наприкінці грудня трьом іншим фігурантам справи, яким висунули підозри, обрали запобіжні заходи. Командира військової частини А4104 взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

Керівника польотами групи управління польотами військової частини А4104 теж взяли під варту.

Командувачеві Повітряних сил Збройних сил України обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Загалом у справі підозрюють 6 військових. Розслідування наразі триває. Нагадаємо. Авіакатастрофа літака Ан-26 сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області біля Чугуєва. Літак зазнав аварії під час навчального польоту, загинули 26 людей – курсанти та члени екіпажу. За інформацією слідства, причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.

Що відомо про аварію літака АН-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу