Катастрофа під Чугуєвом: новим підозрюваним обрали запобіжні заходи

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Колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександру Турінському обрали запобіжний захід. Окрім нього, запобіжні заходи отримали ще 2 військові, які нещодавно стали фігурантами справи про катастрофу АН-26.

Джерело:

Суспільне

За клопотанням Державного бюро розслідувань відповідне рішення 3 травня ухвалив Печерський районний суд Києва. Запобіжні отримали троє нових підозрюваних, про яких стало відомо 30 квітня.

Раніше У ДБР повідомили, коли завершать слідство щодо авіатрощі під Чугуєвом

Запобіжні заходи для нових підозрюваних

Кому обрали запобіжні: 

  • ексначальник університету Повітряних Сил Олександру Турінському,
  • заступник командира військової частини у Чугуєві,
  • заступник командира з льотної підготовки.

Усі трьох підозрюваних суд відпустив: вони перебуватимуть під нічним домашнім арештом.

Нові підозри оголосили 30 квітня слідчі Державного бюро розслідувань. Трьох військовослужбовців підозрюють у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби.

Інші фігуранти справи

Наприкінці грудня трьом іншим фігурантам справи, яким висунули підозри, обрали запобіжні заходи. 

Загалом у справі підозрюють 6 військових. Розслідування наразі триває.

Нагадаємо.  Авіакатастрофа літака Ан-26 сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області біля Чугуєва. Літак зазнав аварії під час навчального польоту, загинули 26 людей – курсанти та члени екіпажу. За інформацією слідства, причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва. 


Що відомо про аварію літака АН-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу