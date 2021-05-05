Катастрофа під Чугуєвом: новим підозрюваним обрали запобіжні заходи

15:07

Колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександру Турінському обрали запобіжний захід. Окрім нього, запобіжні заходи отримали ще 2 військові, які нещодавно стали фігурантами справи про катастрофу АН-26.