Катастрофа під Чугуєвом: новим підозрюваним обрали запобіжні заходи

Колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Олександру Турінському обрали запобіжний захід. Окрім нього, запобіжні заходи отримали ще 2 військові, які нещодавно стали фігурантами справи про катастрофу АН-26.
Джерело:Суспільне
За клопотанням Державного бюро розслідувань відповідне рішення 3 травня ухвалив Печерський районний суд Києва. Запобіжні отримали троє нових підозрюваних, про яких стало відомо 30 квітня.
Раніше У ДБР повідомили, коли завершать слідство щодо авіатрощі під Чугуєвом
Запобіжні заходи для нових підозрюваних
Кому обрали запобіжні:
- ексначальник університету Повітряних Сил Олександру Турінському,
- заступник командира військової частини у Чугуєві,
- заступник командира з льотної підготовки.
Усі трьох підозрюваних суд відпустив: вони перебуватимуть під нічним домашнім арештом.
Нові підозри оголосили 30 квітня слідчі Державного бюро розслідувань. Трьох військовослужбовців підозрюють у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби.
Інші фігуранти справи
Наприкінці грудня трьом іншим фігурантам справи, яким висунули підозри, обрали запобіжні заходи.
- Командира військової частини А4104 взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.
- Керівника польотами групи управління польотами військової частини А4104 теж взяли під варту.
- Командувачеві Повітряних сил Збройних сил України обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Загалом у справі підозрюють 6 військових. Розслідування наразі триває.Нагадаємо. Авіакатастрофа літака Ан-26 сталася 25 вересня 2020 року у Харківській області біля Чугуєва. Літак зазнав аварії під час навчального польоту, загинули 26 людей – курсанти та члени екіпажу. За інформацією слідства, причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.
Що відомо про аварію літака АН-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу