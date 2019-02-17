"Катастрофа ближче, ніж будь-коли": у Конгресі США хочуть заборонити вихід із ракетного договору

Демократка Тулсі Габбард внесла у Конгрес США законопроект про заборону виходу з ядерної угоди. Він забороняє США вступати в гонку озброєнь та виділяти бюджетні кошти на розробку і виробництво ракет середньої і меншої дальності.

Габбард розробила законопроект у зв'язку з недавнім рішенням президента США про вихід з через його систематичне порушення урядом Росії, пише офіційний сайт нижньої палати Конгресу США.

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Демократка наголошує, що «ризик ядерної катастрофи зараз високий, як ніколи в історії»

Безвідповідальне рішення президента Трампа про вихід з ДРСМД збільшує цю загрозу, розв'язуючи нову холодну війну, розпалюючи нову гонку озброєнь і наближаючи нас до ядерної катастрофи,

– вважає вона.

Габбард натомість заявляє, що замість відмови від ДРСМД "США повинні працювати над його розширенням, домагаючись безпеки і миру".

1/3 The risk of nuclear catastrophe is greater than ever before, and Trump’s decision to pull out of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty heightens the danger of a nuclear holocaust. It will spark a new nuclear arms race, undermine our national security and ... pic.twitter.com/6kSC2VQixj — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 15 лютого 2019 р.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.