Катастрофа для французької економіки: у що вилились протести "жовтих жилетів"

Роздрібні торговці у Франції втратили близько 1 мільярда євро від початку протестів "жовтих жилетів". Пошкоджені та розорені магазини, спалені автомобілі та майже пусті заклади громадського харчування, – влада Парижа заявляє про те, що столиця Франції зазнала збитків у мільйони євро.

Про це пише BBC.

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Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер назвав те, що відбувається наразі у країні – кризою. У Парижі він відвідав низку пошкоджених в результаті масштабних протестів магазинів.

Це – катастрофа для торгівлі, це – катастрофа для нашої економіки,

– наголосив він.

Своєю чергою, влада Парижа повідомляє, що протести, які пройшли 8 грудня нанесли столиці Франції більше шкоди, аніж ті, які відбувалися на тиждень раніше.

Додамо, що попри більшу кількість правоохоронців на вулицях Парижа та використання силовиками спецтехніки, "жовті жилети" зводили на вулицях барикади та відбивалися від поліції. В результаті заворушень 8 грудня лише у Парижі затримали 1723 демонстрантів.



Протести "жовтих жилетів" у Парижі

"Це – криза для суспільства та для демократії", – додав французький міністр фінансів.

Окрім цього, у Парижі закрили для відвідин відомі історичні пам'ятки. Зокрема, йдеться про Ейфелеву вежу, Лувр та ще з 10 музеїв. Це – місця, куди першочергово та масово навідуються туристи. А ось Тріумфальну арку доведеться частково реставрувати, оскільки демонстранти побили деякі статуї та обписали стіни пам'ятки. Про суму цих збитків влада Франції поки не повідомляє.

Нагадаємо, 8 грудня у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади, все місто затягнуло їдким чорним димом. Аби відгородитись від поліцейських, протестувальники використовують сміттєві баки, бетонні плити та навіть дерева.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.