Катастрофа ІЛ-76: як у Дніпрі вшанували пам'ять загиблих військових

14 червня 2018-ого – четверті роковини з дня катастрофи військового ІЛ-76 у небі над Луганськом. Літак збили проросійські бойовики, і всі 40 військових та 9 членів екіпажу 25-ої окремої повітряно-десантної бригади, що перебували на борту, загинули.

На Алею Героїв у Дніпрі прийшли кілька десятків людей, серед них – і матері інших загиблих військових.

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"Веселим, добрим був, завжди захищав слабких. Дуже багато планів було, та їм не судилося збутися. Важко без нього. Вся наша родина не вірить, що винні понесуть покарання. Тому що у нас закони невдосконалені, тому він (винний – 24 канал) вийде сухим з води, він викрутиться", – у розпачі сказала мати загиблого військового Валентина Санжаровець.



Акція вшанування пам'яті загиблих у катастрофі ІЛ-76, Дніпро

Винних у трагедії досі не покарали. Усю провину поклали на екс-начальника штабу Антитерористичної операції Віктора Назарова. За звинуваченням у недбалості Назарова засудили до 7 років у в'язниці. Він став першим засудженим генералом в Україні. Втім, своєї провини чоловік не визнав і подав апеляцію. Нині у Дніпрі суд виніс ухвалу про призначення у справі комісійної судової експертизи. Саме від неї і буде залежати остаточний вирок.

Зараз у експертів у Київському інституті є всі матеріали справи. Зараз вони отримують доступ до держтаємниці, щоб дослідити, і секретні в тому числі, накази та матеріали. Основне питання по цій екпертизі – дії яких осіб призвели до таких наслідків,

– прокоментував адвокат родичів загиблих військових Віталій Погосян.

Зазначимо, загибель 49 військових, що були на борту Іл-76, стала найбільшою одночасною втратою Збройних сил України за період незалежності.

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