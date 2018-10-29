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      Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії: в МЗС сповістили, чи були на борту українці

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      В українському МЗС сповістили, що українців на борту Boeing 737 не було
      В українському МЗС сповістили, що українців на борту Boeing 737 не було / Фото із соцмереж

      На борту пасажирському літаку Boeing 737, який майже відразу після зльоту впав у море, не було громадян України.

      Про це сповістили у Департаменті консульскої служби Міністерства закордонних справ України.

      Читайте також: Авіакатастрофа Boeing 737 в Індонезії: останні новини

      У відомстві зазначили, що українців не було ані серед пасажирів, ані серед членів екіпажу авіасудна.

      Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.

      Що відомо про Boeing 737 MAX?Цей літак є оновленою версією звичайного Boeing. Він характеризується кращою ефективністю використання палива. Літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша авіакатастрофа з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та "ретельно стежить за ситуацією". Пізніше там заявили, що візьмуть участь у технічному розслідуванні причин аварії літака.

      Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше 120 напрямків.

      13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.

      Теги: авіація Жертви Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Новини України Індонезія МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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