Катастрофа літака МАУ: в Ірані не збираються передавати чорні скриньки жодній зі сторін

Влада Ірану вирішила не розшифровувати чорні скриньки збитого українського літака МАУ біля Тегерана без зацікавлених сторін. При цьому влада країни не має наміру передавати чорні скриньки будь-якій країні.

В Ірані не можуть розшифрувати дані борових самописців збитого літака МАУ без допомоги західних експертів, заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC News шлава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

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Однак він виступив на захист позиції уряду Ірану про відмову передавати це обладнання іншим країнам.

За словами Заріфа, Тегеран звертався по допомогу в розшифровці чорних скриньок до США, але отримав відмову.

7 лютого в Ірані заявляли, що можуть передати чорні скриньки Україні або іншій державі, якщо Тегеран не зможе їх розшифрувати.

Збиття літака МАУ в Ірані: коротко про катастрофу

Український літак МАУ вилетів до Києва з Тегерана 8 січня, але розбився невдовзі після вильоту з аеропорту. Згодом стало відомо, що літак впав не сам, а був збитий ракетою.

Загинули всі 176 людей, що були на борту: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (серед них – 11 українців).

Іран тільки 11 січня офіційно визнав, що військові країни випадково збили літак.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину, а наступного дня поховали у їхніх рідних містах.

Уряд України виділив по 200 тисяч гривень компенсації рідним загиблих у катастрофі українців.

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Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу