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      Катастрофа літака МАУ: в Ірані не збираються передавати чорні скриньки жодній зі сторін

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      Катастрофа літака МАУ: в Ірані не збираються передавати чорні скриньки жодній зі сторін / Getty Images

      Влада Ірану вирішила не розшифровувати чорні скриньки збитого українського літака МАУ біля Тегерана без зацікавлених сторін. При цьому влада країни не має наміру передавати чорні скриньки будь-якій країні.

      В Ірані не можуть розшифрувати дані борових самописців збитого літака МАУ без допомоги західних експертів, заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC News шлава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

      Читайте також: Авіакатастрофа МАУ: у Канаді вимагають від Ірану понад 1 мільярд доларів компенсації

      Однак він виступив на захист позиції уряду Ірану про відмову передавати це обладнання іншим країнам.

      За словами Заріфа, Тегеран звертався по допомогу в розшифровці чорних скриньок до США, але отримав відмову.

      7 лютого в Ірані заявляли, що можуть передати чорні скриньки Україні або іншій державі, якщо Тегеран не зможе їх розшифрувати.

      Збиття літака МАУ в Ірані: коротко про катастрофу

      • Український літак МАУ вилетів до Києва з Тегерана 8 січня, але розбився невдовзі після вильоту з аеропорту. Згодом стало відомо, що літак впав не сам, а був збитий ракетою.
      • Загинули всі 176 людей, що були на борту: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (серед них – 11 українців).
      • Іран тільки 11 січня офіційно визнав, що військові країни випадково збили літак.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину, а наступного дня поховали у їхніх рідних містах.
      • Уряд України виділив по 200 тисяч гривень компенсації рідним загиблих у катастрофі українців.

      До теми: Зеленський розповів про проблеми з компенсацією жертвам авіакатастрофи в Ірані

      катастрофа літака МАУ в Ірані що відомо, розсоілування збитті літака МАУ біля Тегерана
      Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Розслідування Катастрофа Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України
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