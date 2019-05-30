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      Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію

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      Катастрофа Мі-8 - всі новини аварії вертольоту, що сталося 29 травня 2019
      Головне про катастрофу вертольота Мі-8 на Рівненщині / Прес-служба Держбюро розслідувань

      Військовий вертоліт Мі-8 зазнав катастрофи 29 травня за 3 кілометри від села Сестрятин на Рівненщині. Він впав і відразу ж загорівся під час тренувального польоту в межах планових навчань "День-Ніч". Більше про аварію вертольота читайте в матеріалі 24 каналу.

      Зв'язок з вертольотом Мі-8 раптово обірвався о 23:27. Щоб загасити пожежу, що спалахнула після падіння літака, надзвичайникам знадобилося півтори години.

      Дивіться також: З’явилися фото з місця катастрофи вертольота на Рівненщині: аварію розслідує ДБР

      Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині пожежа фото
      Фото з місця пожежі, яка спалахнула після падіння вертольота Мі-8

      Хто загинув у катастрофі вертольота Мі-8?

      У катастрофі вертольота загинули всі 4 членів екіпажу – військовослужбовці 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині. У зв’язку з загибеллю військових, на Львівщині оголосили траур.

      Рятувальники вже знайшли тіла 2 загиблих військових, тіла ще 2 – шукають.

      Імена загиблих у катастрофі вертольота:

      • Ігор Мазепа – полковник, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (м. Броди Львівської області), 40 років;
      • Павло Дацюк – бортовий авіаційний технік, старший лейтенант родом з села Гаї Бродівського району, 25 років;
      • Владислав Попенко – льотчик-штурман, старший лейтенант родом з Вінниці, 25 років;
      • Василь Романюк – бортовий авіаційний технік-інструктор, капітан з Бродів, 28 років.

      Читайте також: Яка причина катастрофи військового вертольота на Рівненщині: кілька версій

      Катастрофа вертольота Мі-8 Рівненська область фото з місця аварії
      Фото з місця катастрофи вертольота Мі-8

      Які причини катастрофи вертольота?

      Слідство розглядає кілька версій причин катастрофи військового вертольота Мі-8: технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. Усі ці версії опрацьовуються і кожній з них буде надана певна правова оцінка.

      Зараз вилучають документацію щодо вертольота, акти технічного стану та формуляри. Усе буде досліджено, у тому числі технічний стан повітряного судна перед вильотом, додав Табака.

      Через катастрофу вертольота відкрили кримінальну справу, яку за статтею про порушення правил польотів розслідує Державне бюро розслідувань.

      Як відреагувала влада на катастрофу?

      Президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Генштабу ЗСУ Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування обставин катастрофи військового вертольота Мі-8 на Рівненщині.

      З повним розумінням усіх ризиків військової служби навіть у мирний час я все ж наполягаю, що під час навчань і тренувань наша армія не має втрачати людей. Тому наказав начальнику Генерального штабу генералу Хомчаку взяти розслідування цієї неприпустимої аварії під особистий контроль,
      – сказав Зеленський.

      Глава держави також висловив співчуття сім’ям загиблих: "Держава не залишить вас у вашому горі".

      Співчуття рідним та близьким загиблих висловив і секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк: "Поділяю біль вашої непоправної втрати і висловлюю щирі співчуття та підтримку в цей важкий час. Світла пам'ять..."

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      Автор: Ірина Лаб'як
      Теги: Новини України Публікації Володимир Зеленський Катастрофа Мі-8 на Рівненщині Катастрофа Аварії та ДТП авіація Жертви Рівне Новини Львова Державне бюро розслідувань Олександр Данилюк Пожежа
      Джерело: 24 канал
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