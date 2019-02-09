Катастрофа МН-17 в небі над Донбасом: Росія готова провести переговори з Нідерландами

Російська Федерація підтвердила Міністерству закордонних справ Нідерландів, що сяде за стіл переговорів щодо катастрофи з Boeing рейсу MH17 у 2014 році на окупованому Донбасі.

У МЗС Нідерландів заявляли, що вони планують найближчим часом провести зустріч з Росією, аби обговорити питання визнання відповідальності за збиття Boeing рейсу MH17, пише Dailystar.

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Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко сказав, що діалог між країнами не припинився і на політичному рівні.

Ми готові до переговорів,

– додав він.

Родини понад півсотні жертв катастрофи рейсу MH17, збитого у небі над Донбасом влітку 2014 року, подали позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Кремль звинувачують як у порушенні базових прав родичів загиблих, так і у саботажі слідства загалом.

Коли та як відбулася катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак Boeing-777, який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії. За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний полковник ЗС РФ Сергій Дубинський з позивним "Хмурий".



Австралія та Нідерланди вважають, що Росія відповідальна за збиття пасажирського літака. РФ заперечує причетність своїх структур до трагедії, заявляючи, що літак збили українські військові з села Зарощенське.