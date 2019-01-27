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      Катастрофа російського бомбардувальника Ту-22М3: з’явилось моторошне відео моменту падіння

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      З'явилося відео катастрофи Ту-22М3 в Росії
      З'явилося відео катастрофи Ту-22М3 в Росії / Фото з відкритих джерел

      З'явилося відео катастрофи російського бомбардувальника Ту-22М3 в Мурманській області. На кадрах видно, як літак зіткнувся із землею і спалахнув.

      Ролик опублікували на Telegram-каналі "Військовий інформатор".

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      24 канал повідомляв, що 22 січня у Мурманській області Росії зазнав катастрофи бомбардувальникТу-22М3. На борту перебувало 4 людей. Командир і штурман вижили, 2 інших членів екіпажу загинули, третій згодом помер у лікарні.

      На відео видно, як при приземленні літак розламався навпіл і загорівся.

      Попередньою причиною аварії бомбардувальника сніговий заряд – короткочасний та інтенсивний снігопад зі шквалистим вітром. У Міноборони Росії заявляють, що літак Ту-22М3 потрапив туди після виконання планового навчально-тренувального польоту.

      Теги: Новини політики Новини Росії авіація Жертви Катастрофа
      Джерело: 24 Канал
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