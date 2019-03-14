Катастрофа у Boeing 737 Max 8 у Ефіопії: коментар МАУ щодо придбання літака цієї моделі

У "Міжнародних авіалініях України" підтвердили інформацію, що після авіакатастрофи Boeing 737 Max 8 у Ефіопії, вони не відмовляються від планів щодо придбання таких літаків. Щоправда, у авіакомпанії додали, що експлуатація судна здійснюватиметься лише тоді, коли буде проведено обов’язкові процедури для підтвердження того, що воно відповідає всім вимогам безпеки.

Після того, як у Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, внаслідок чого загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу, низка країн світу відмовилась від експлуатації цього повітряного судна.

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Що відомо про катастрофу Boeing 737 Max 8 у Ефіопії? На борту перебували 149 пасажирів із 35 країн світу та 8 членів екіпажу: ніхто не вижив. Він виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від столиці країни Аддіс-Абеби. За інформацією ЗМІ, літак розбився фактично після злету. Також є інформація, що на його борту фактично перед катастрофою було задимлення.

Щоправда, українські авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" та SkyUp мають намір найближчим часом придбати літаки вищезазначеної моделі. Зокрема у МАУ заявляли, що вони наразі не мають таких повітряних суден, однак у 2019 році компанія планує придбати щонайменше три літаки Boeing 737 MAX 8. Така інформація шириться на тлі того, Державна авіаційна служба тимчасово призупинила польоти в авіапросторі України цих літаків.

Як зауважили у "Міжнародних авіалініях" у коментарі 24 каналу, вони наразі веду активний діалог з виробником літаків Boeing 737 MAX і уважно стежать за перебігом розслідування ефіопської катастрофи.

Безпека польотів є пріоритетом номер один для компанії. Тому до комерційної експлуатації літак буде допущено лише тоді, коли буде проведено обов’язкові процедури для підтвердження того, що літак відповідає всім вимогам безпеки,

– наголосили у МАУ.

У компанії також запевнили, що чекатимуть на отримання дозволів на польоти цієї моделі літака з боку авіаційної влади щонайменше трьох сторін: США, ЄС та України.

Зауважимо, що падіння Boeing 737 Max 8 у Ефіопії є вже другою катастрофою цієї модифікації американського літака упродовж останніх п'яти місяців. Зокрема, 29 жовтня 2018 року Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air, що виконував внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав у море через 13 хвилин після вильоту. На борту тоді перебували 189 осіб – вісім членів екіпажу та 181 пасажир. На жаль, вони загинули. За попередніми даними, до катастрофи могло призвести неправильне налаштування датчика кута, який, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носа літака щодо лінії горизонту.