Катастрофа вертольота на Рівненщині: імена загиблих військових
У військовому вертольоті Мі-8, який розбився біля села Сестрятин на Рівненщині, перебували 4 військових. Усі вони загинули. Тіла 2 загиблих уже знайшли, тіла ще 2 шукають.
Військовий вертоліт Мі-8 розбився 29 травня на Рівненщині під час тренувального польоту. Загиблі 4 військових були членами 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині.
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Імена загиблих військових у катастрофі вертольота на Рівненщині:
- Ігор Мазепа – полковник, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (м. Броди Львівської області), 40 років;
- Павло Дацюк – бортовий авіаційний технік, старший лейтенант родом з села Гаї Бродівського району, 25 років;
- Владислав Попенко – льотчик-штурман, старший лейтенант родом з Вінниці, 25 років;
- Василь Романюк – бортовий авіаційний технік-інструктор, капітан з Бродів, 28 років.
На місці падіння гелікоптера працює комісія. Причини авіакатастрофи з’ясовуються.
Джерело: 24 канал
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