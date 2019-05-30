Катастрофа вертольота на Рівненщині: імена загиблих військових

У військовому вертольоті Мі-8, який розбився біля села Сестрятин на Рівненщині, перебували 4 військових. Усі вони загинули. Тіла 2 загиблих уже знайшли, тіла ще 2 шукають.

Військовий вертоліт Мі-8 розбився 29 травня на Рівненщині під час тренувального польоту. Загиблі 4 військових були членами 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що базується у Бродах на Львівщині.

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Імена загиблих військових у катастрофі вертольота на Рівненщині:

Ігор Мазепа – полковник, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ (м. Броди Львівської області), 40 років;

Павло Дацюк – бортовий авіаційний технік, старший лейтенант родом з села Гаї Бродівського району, 25 років;

Владислав Попенко – льотчик-штурман, старший лейтенант родом з Вінниці, 25 років;

Василь Романюк – бортовий авіаційний технік-інструктор, капітан з Бродів, 28 років.

На місці падіння гелікоптера працює комісія. Причини авіакатастрофи з’ясовуються.