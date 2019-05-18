Катастрофи минулого можуть повторюватися, – Рефат Чубаров про депортацію кримських татар

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував роковини трагедії свого народу у 1944 році, коли радянська влада депортувала людей в місця заслання або ж розстрілювали.

У коментарі 24 каналу він назвав депортацію великою трагедією ХХ століття.

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За його словами, катастрофи минулого, особливо ті, які були вже за Новітньої історії, у 20 столітті, вони у будь-який момент можуть повернутися у ще більш жахливому вигляді.

Треба намагатися здійснити все, щоб уникати в майбутньому подібних катастроф. Треба допомагати Україні, Криму, кримським татарам. Якщо ми зараз зможемо вийти з цієї великої геополітичної прірви, можливо, ми зупинимо повторення катастроф минулого у майбутньому,

– наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

У Києві у "Експоцентрі Украї́ни" відбуваються пам’ятні заходи у якому беруть участь представники кримських татар і перші особи держави. Там можна побачити експозиції, які демонструють усі жахи, з якими зіштовхнулися люди при депортації.



Експозиції про депортацію кримських татар

Що відомо про депортацію кримських татар?Депортація кримських татар з Криму відбулася упродовж 18-21 травня 1944 року. Це була етнічна чистка, яку СРСР влаштував за наказом Йосипа Сталіна. Усього у віддалені регіони СРСР було депортовано 191 тисячу кримських татар (за іншими даними – 423 тисячі). В ході виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46,2% кримських татар. У результаті депортації у кримських татар було вилучено понад 80 тисяч будинків, понад 34 тисяч присадибних ділянок, 360 тисяч гектарів землі, всі запаси продовольства та усе інше майно.



Офіційною в СРСР причиною було звинувачення всього кримськотатарського народу в державній зраді, "масовому винищенні радянських людей" і колабораціонізмі – співпраці з нацистськими окупантами під час Другої світової війни.