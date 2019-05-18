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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Катастрофи минулого можуть повторюватися, – Рефат Чубаров про депортацію кримських татар

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      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував роковини трагедії свого народу у 1944 році, коли радянська влада депортувала людей в місця заслання або ж розстрілювали.

      У коментарі 24 каналу він назвав депортацію великою трагедією ХХ століття.

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      За його словами, катастрофи минулого, особливо ті, які були вже за Новітньої історії, у 20 столітті, вони у будь-який момент можуть повернутися у ще більш жахливому вигляді.

      Треба намагатися здійснити все, щоб уникати в майбутньому подібних катастроф. Треба допомагати Україні, Криму, кримським татарам. Якщо ми зараз зможемо вийти з цієї великої геополітичної прірви, можливо, ми зупинимо повторення катастроф минулого у майбутньому,
      – наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

      У Києві у "Експоцентрі Украї́ни" відбуваються пам’ятні заходи у якому беруть участь представники кримських татар і перші особи держави. Там можна побачити експозиції, які демонструють усі жахи, з якими зіштовхнулися люди при депортації.

      кримські татари депортація крим
      Експозиції про депортацію кримських татар

      Що відомо про депортацію кримських татар?Депортація кримських татар з Криму відбулася упродовж 18-21 травня 1944 року. Це була етнічна чистка, яку СРСР влаштував за наказом Йосипа Сталіна. Усього у віддалені регіони СРСР було депортовано 191 тисячу кримських татар (за іншими даними – 423 тисячі). В ході виселення і в перші роки після нього загинуло приблизно 46,2% кримських татар. У результаті депортації у кримських татар було вилучено понад 80 тисяч будинків, понад 34 тисяч присадибних ділянок, 360 тисяч гектарів землі, всі запаси продовольства та усе інше майно.

      Офіційною в СРСР причиною було звинувачення всього кримськотатарського народу в державній зраді, "масовому винищенні радянських людей" і колабораціонізмі – співпраці з нацистськими окупантами під час Другої світової війни.

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      Теги: Кримські татари Новини України Новини Криму Новини Києва Україна – Росія СРСР Рефат Чубаров
      Джерело: 24 канал
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