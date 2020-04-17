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      Катастрофи у Києві: архівні фото

      -
      Русанівські сади / facebook.com

      Після піщаної бурі Київ огорнуло ще й димом від пожеж. Повітря у столиці стало найзабрудненішим у світі. 24 канал вирішив пригадати про катастрофи, які були раніше.

      Про катастрофи в історії Києва, які забрали життя багатьох людей, розповідає 24 канал

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      Вибух на Звіринецьких складах

      6 червня 1918 року стався вибух на Звіринецьких складах, Печерський район Києва. На фото видно рельєфи міста, річку Дніпро та величезні стовпи диму до самого неба. 


      Потужний вибух у Києві в 1918 році / Фото: Fecebook

      Куренівська трагедія

      Техногенна катастрофа, що сталася в Києві 13 березня 1961 року, отримала назву "Куренівська трагедія". Крізь прорвану дамбу прорвався селевий потік із Бабиного яру, який затопив Куренівку й призвів до численних жертв.

      Історик Ілля Афанасьєв у 2016 році науково довів, що внаслідок Куренівської катастрофи загинуло приблизно від 250 до 550 людей, а найбільш вірогідним назвав діапазон 350 – 450 осіб.


      Куренівська трагедія 1961 року / Фото: Facebook


      Під час катастрофи у 1961 році загинуло понад 350 людей / Фото: Facebook

      Микільська слобідка у 1890 році

      Микільська слобідка – це історична місцевість, селище на лівому березі Дніпра. XIX століття на території слобідки існував заїзд, де подорожні на диліжансах могли перепочити перед переправою до Києва.

      Теперішня Микільська слобідка розташована між сучасними вулицями Євгена Маланюка і Каховською, пік розвитку поселення припав на першу половину ХХ століття.


      Микільська слобідка 1890 рік / Фото: Facebook

      Унікальні фотографії катастроф опублікувала "Історичний Київ".

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Стихійні лиха Екологія Новини Києва Історія
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