Категорично не згодні, – стала відома офіційна реакція Кремля на закон про реінтеграцію Донбасу

Після того, як Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу, де Росію визнано агресором, у самому Кремлі заговорили про порушення і про те, що вони не згідні з таким формуванням. Відтак за події на окупованій частині Донбасу вони відповідальності не несуть.

З такою заявою виступив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає УНІАН. Відповідаючи на питання, чи готова РФ нести відповідальність за те, що відбувається на непідконтрольній Україні частині Донбасу, Пєсков заперечив причетність Росії до цього.

"Безперечно ні. Росія не згодна із самою постановкою питання таким чином, бо це суперечить самому духу і букві Мінських домовленостей. Росія не є стороною і учасницею цього конфлікту. Про це йдеться в мінських домовленостях і під ними стоїть підпис президента України Порошенка", – сказав Пєсков.

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При цьому, на думку представника країни-агресора, закон про реінтеграцію суперечить мінським домовленостям, відтак у Кремлі на визначення про те, що Росія є агресором " категорично не згодні з цим формулюванням".

"Ми вважаємо використання такого формулювання в прийнятому законі відступом від документа, під яким стоїть підпис президента Порошенка. Нам прикро у зв'язку з цим. Безперечно. Росія зберігатиме свою відданість букві і духу Мінських домовленостей разом з іншими гарантами – Францією та Німеччиною", – переконує Пєсков.

За його словами, ухвалення закону "віддаляє нас від початкової мети" – врегулювання конфлікту.

До слова, Путін скликав Раду безпеки через український закон про реінтеграцію Донбасу