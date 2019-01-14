"Категорично проти нового референдуму", – Мей різко висловилась про вихід Британії з ЄС

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Вона наголосила, що Британія не повинна розширювати статтю 50, крім того вона виступила категорично проти проведення нового референдуму. Окрім того, вона повідомила, що працюватиме над тим, аби голосування за угоду виходу Британії з ЄС було максимально успішним.

Вона попередила про ймовірний "параліч у парламенті", якщо угода буде відхилена, і сказала, що у такому випадку довіра до політики зазнає "катастрофічної шкоди", якщо Британія не залишить ЄС.

Хоча сценарій без угоди залишається серйозним ризиком, проте спостерігаючи за подіями протягом останніх семи днів, я вважаю, що більш вірогідним є параліч у парламенті. А також існує реальний ризик того, що Brexit взагалі не відбудеться,

– сказала Мей

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС. Британія має вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але до того за угоду, погоджену Мей і ЄС, мають проголосувати у британському парламенті, перш ніж вона буде прийнята.

До слова, Європейський союз має намір відкласти процес виходу Великобританії до липня, оскільки там вважають, що британський парламент не підтримає угоду по Brexit прем'єр-міністра Терези Мей.