18:18
14 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, 12 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 12 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      "Категорично проти нового референдуму", – Мей різко висловилась про вихід Британії з ЄС

      123 Читать новость на русском
      Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей
      Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей / Фото з вільних джерел

      Голова уряду Великої Британії Тереза Мей відкинула пропозицію Євросоюзу про продовження статті 50, яка передбачає вихід Британії з ЄС.

      Про це Тереза Мей заявила під час виступу на фабриці у місті Сток, повідомив  ВВС.

      Читайте також: Напередодні Brexit: як британці ганяються за паспортами ЄС

      Вона наголосила, що Британія не повинна розширювати статтю 50, крім того вона виступила категорично проти проведення нового референдуму. Окрім того, вона повідомила, що працюватиме над тим, аби голосування за угоду виходу Британії з ЄС було максимально успішним. 

      Вона попередила про ймовірний "параліч у парламенті", якщо угода буде відхилена, і сказала, що у такому випадку довіра до політики зазнає "катастрофічної шкоди", якщо Британія не залишить ЄС.

      Хоча сценарій без угоди залишається серйозним ризиком, проте спостерігаючи за подіями протягом останніх семи днів, я вважаю, що більш вірогідним є параліч у парламенті. А також існує реальний ризик того, що Brexit взагалі не відбудеться, 
      – сказала Мей

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС. Британія має вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але до того за угоду, погоджену Мей і ЄС, мають проголосувати у британському парламенті, перш ніж вона буде прийнята.

      До слова, Європейський союз має намір відкласти процес виходу Великобританії до липня, оскільки там вважають, що британський парламент не підтримає угоду по Brexit прем'єр-міністра Терези Мей.

      Теги: Новини політики Brexit Євросоюз Великобританія Тереза Мей
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
      сьогодні , 17:30 Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
      Сергій Лещенко 383
      Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?
      сьогодні , 17:00 Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?
      Артем Овдієнко 1014
      Ув'язнення українців у Грузії: знайшли важливий доказ їхньої невинуватості
      сьогодні , 16:01 Ув'язнення українців у Грузії: знайшли важливий доказ їхньої невинуватості
      Єгор Соболєв 546
      Засланные казачки из Донбасса на протестах в Париже
      сьогодні , 15:03 Засланные казачки из Донбасса на протестах в Париже
      Злой Одессит 1542
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 14:02 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      46637
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Пакуємо сумки: на двох планетах Сонячної системи існують алмазні дощі
       22 серпня 2017 , 19:06
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук