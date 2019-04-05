Катер ВМС і корабель НАТО провели стрільби в Чорному морі: видовищні фото і відео

Ракетний катер Військово-морських сил ЗСУ "Прилуки" спільно із фрегатом Королівських ВМС Канади "Торонто" провели навчання в Чорному морі. Судна виконали завдання з тактичного маневрування, провели сумісні практичні артилерійські стрільби та потренувалися з українською військовою авіацією.

Під час навчань на борту ракетного катера "Прилуки" перебували операційні офіцери з фрегату НАТО, які й керували українським та канадським кораблями під час виконання завдань. Канадські військові високо оцінили підготовку українських моряків і відзначили чудову вправність екіпажу під час проведення стрільб.

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Росія досі намагається контролювати ситуацію в акваторії Чорного моря і навіть за цими тренуваннями українських і канадських військових пильно стежив російський корабель-розвідник "Іван Хурс".

Незважаючи на небажаних гостей, всі заходи були виконані на високому рівні й у повному обсязі. Це ще раз доводить, що поглиблення співробітництва між флотами країн членів НАТО та України сприяє зміцненню стабільності і безпеки у Чорноморському регіоні,

– наголосили у Міноборони.



Українські моряки провели спільні навчання з кораблями НАТО

Ці спільні тренування типу "PASSEX" в акваторії Чорного моря стали завершенням відвідин України загоном кораблів НАТО.

Водночас, командир фрегату "Торонто" розповів, що Друга постійна військово-морська група НАТО буде перебувати у Чорному морі протягом трьох тижнів відповідно до конвенції Монтре. А вже наступного тижня вона візьме участь разом з країнами членами НАТО в операції "Морський щит".

Відео з навчань українського ракетного катеру «Прилуки» з фрегатом Королівських Військово-Морських Сил Канади «Торонто».

Це варто побачити! pic.twitter.com/359bsBKHQv — Defence of Ukraine (@DefenceU) 5 април 2019 г.



Корабель НАТО провів навчання з моряками ВМС України в Чорному морі

Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море?Два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО увійшли до Чорного моря ще наприкінці березня. У Росії ж на це одразу відреагували, розпочавши за ними стеження.



Згодом у НАТО запевнили, що захід кораблів до Одеси було заплановано давно, і він ніяк не є пов’язаним з виборами президента, що пройшли 31 березня. Також у Північно-Атлантичному альянсі анонсували спільні навчання з військовими українських ВМС. Крім того, капітани суден під час перебування в Одесі мають провести зустріч з військовими Збройних сил України та роботу з моряками ВМС. 1 квітня до Одеси прибули військові кораблі НАТО – зокрема, канадське судно "Торонто" та іспанський фрегат "Санта-Марія".