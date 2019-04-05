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      Катер ВМС і корабель НАТО провели стрільби в Чорному морі: видовищні фото і відео

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      Корабель НАТО і військові ВМС ЗСУ провели стрільби в Чорному морі
      Корабель НАТО і військові ВМС ЗСУ провели стрільби в Чорному морі / mil.gov.ua

      Ракетний катер Військово-морських сил ЗСУ "Прилуки" спільно із фрегатом Королівських ВМС Канади "Торонто" провели навчання в Чорному морі. Судна виконали завдання з тактичного маневрування, провели сумісні практичні артилерійські стрільби та потренувалися з українською військовою авіацією.

      Під час навчань на борту ракетного катера "Прилуки" перебували операційні офіцери з фрегату НАТО, які й керували українським та канадським кораблями під час виконання завдань. Канадські військові високо оцінили підготовку українських моряків і відзначили чудову вправність екіпажу під час проведення стрільб.

      Читайте також: Росія не може вказувати, – Столтенберг про наміри НАТО щодо України та Чорного моря

      Росія досі намагається контролювати ситуацію в акваторії Чорного моря і навіть за цими тренуваннями українських і канадських військових пильно стежив російський корабель-розвідник "Іван Хурс".

      Незважаючи на небажаних гостей, всі заходи були виконані на високому рівні й у повному обсязі. Це ще раз доводить, що поглиблення співробітництва між флотами країн членів НАТО та України сприяє зміцненню стабільності і безпеки у Чорноморському регіоні,
      – наголосили у Міноборони.


      Українські моряки провели спільні навчання з кораблями НАТО

      Ці спільні тренування типу "PASSEX" в акваторії Чорного моря стали завершенням відвідин України загоном кораблів НАТО.

      Водночас, командир фрегату "Торонто" розповів, що Друга постійна військово-морська група НАТО буде перебувати у Чорному морі протягом трьох тижнів відповідно до конвенції Монтре. А вже наступного тижня вона візьме участь разом з країнами членами НАТО в операції "Морський щит". 

       


      Корабель НАТО провів навчання з моряками ВМС України в Чорному морі

      Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море?Два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО увійшли до Чорного моря ще наприкінці березня. У Росії ж на це одразу відреагували, розпочавши за ними стеження. 

      Згодом у НАТО запевнили, що захід кораблів до Одеси було заплановано давно, і він ніяк не є пов’язаним з виборами президента, що пройшли 31 березня. Також у Північно-Атлантичному альянсі анонсували спільні навчання з військовими українських ВМС. Крім того, капітани суден під час перебування в Одесі мають провести зустріч з військовими Збройних сил України та роботу з моряками ВМС. 1 квітня до Одеси прибули військові кораблі НАТО – зокрема, канадське судно "Торонто" та іспанський фрегат "Санта-Марія". 

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      Теги: Новини України Збройні сили України Міністерство оборони України НАТО Чорне море Канада Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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