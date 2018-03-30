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Католицький Великдень 2018: традиції та святкові страви

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Католицький Великдень 2018: дата, традиції, що готують
Католицький Великдень 2018: дата, традиції, що готують / 24 Канал

Незважаючи на деякі відмінності в православ'ї і католицизмі, Великдень вважається найважливішим і найбільш величним церковним святом для цих двох віросповідань. Коли святкують католицький Великдень, які існують традиції та що прийнято готувати – читайте в матеріалі.

Коли святкують католицький Великдень 2018

Великдень – найдавніше та найважливіше християнське свято, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. В наші дні дата Великодня щороку обчислюється за місячно-сонячним календарем, тому дата щороку різна.

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Після реформи календаря (в 16 столітті) католицький та православний Великдень почали святкувати в різний час. Це пов’язано з різницею в юліанському та григоріанському календарях. Підрахунок дати католиками та православними приводить до різних дат Великодня в різні роки. Іноді різниця становить один тиждень, іноді кілька, а іноді ці дати збігаються.

Католицький Великдень 2018: дата, традиції, що готують
Католицький Великдень 2018 святкують 1 квітня

У 2018 році католицький Великдень святкують 1 квітня, а православний – 8 квітня.

Традиції католицького Великодня

Як і у православних християн, католицькому Великодню передує Великий 40-денний піст. Святкування починається в Страсну суботу, коли в католицьких храмах проходить Великоднє богослужіння. Перед початком Навечір’я Великодня запалюється Пасхал – особлива свічка, вогонь якої роздають всім християнам.

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Після цього Пасхал ставиться на вівтар, і починається наступна частина богослужіння – Літургія Слова, під час якої читається дев’ять біблійних читань. За Літургією Слова йде Літургія Хрещення (в католицькій церкві вважається особливо почесним хрестити дорослих людей у ніч перед Великоднем) та Євхаристійна літургія. А закінчується служба традиційним проголошенням "Христос воскрес!", на що віряни в храмі відповідають "Воістину воскрес!".

Католицький Великдень 2018: дата, традиції, що готують
Католицький Великдень – традиції святкування

Також атрибутом католицького Великодня вважаються крашанки. Як і в православному світі, у католиків яйця символізують початок нового життя. Католики, так само як і православні християни, фарбують яйця в різні кольори.

Ще одним з основних символів Великодня на Заході є Великодній Кролик. Діти Європи та Америки вірять в історію про те, що він ховає у своє гніздо різнокольорові шоколадні яйця, а потім роздає їх хорошим і вихованим діткам.

Що готують на католицький Великдень

У зв’язку з тим, що Великдень вважається сімейним святом, цього дня католики обов’язково збираються за святковим столом, головними стравами якого є кролик, курка або індичка.

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Католицький Великдень 2018: дата, традиції, що готують
Що готуються на католицький Великдень?

Меню на свято у католиків різноманітне – булочки у формі голубів або кроликів, запечена гуска, курка, пряники у формі ягнят. Діти в святковий ранок починають шукати яйця пасхального Кролика, заховані в будинку. Обов'язковим в цей день є відвідування церкви. Звідти приносять освячену воду і вогонь, від якого запалюють свічки, щоб очистити будинок від злих духів.

З солодких страв на Великдень часто печуть пряники у формі великодніх Кроликів, а також льодяники, булочки, карамельки у вигляді цієї ж тварини.

Теги: Новини України LifeStyle Великодні свята Новини культури Традиції
Джерело: 24 Канал
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