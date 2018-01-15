Катрін Деньов вибачилась за лист, в якому підтримала чоловіків у секс-скандалі

74-річна французька актриса Катрін Деньов вибачилась за відкритий лист у французькій газеті Le Monde, в якому вона і 99 інших француженок виступили за сексуальну свободу та висловилися на підтримку чоловіків в питаннях сексуального насильства.

Про це пише BBC.

Нагадаємо, що Деньов разом із сотнею інших француженок опублікували у французькій газеті Le Monde відкритого листа, в якому засудили кампанію #MeToo, спрямовану на боротьбу з сексуальними домаганнями, які розпочались після скандалу з продюсером Гарві Вайнштейном. А те, що відбувається в Голлівуді вона назвала "полюванням на відьом".

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Однак Деньов вирішила вибачитися перед тими жінками, яких зачепив її відкритий лист і яким довелося пережити сексуальні домагання та зґвалтування. Проте вона зауважила, що у листі не зазначено, що "домагання – це добре", тому що в іншому випадку вона би його не підписала.

"Мені не подобається характеристика нашого часу, коли кожен вважає, що має право судити інших", – наголосила Деньов.

Актриса додала, що підписала звернення, тому що побоюється "чисток в сфері мистецтва" і вона продовжує залишатися вірною своїм поглядам. Її лист з 99 іншими француженками лише засуджує процеси, у яких завдяки бездоказовим звинуваченням в Інтернеті люди втрачали роботу і піддавалися гонінням в ЗМІ.