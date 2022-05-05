Буряти катували й пограбували мешканців Бучанського району

У Нацполіції розповіли, що підозру оголосили двом російським військовим полку особливого призначення міста Ангарськ. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

До теми Під Бучею окупанти вбили 10-річну дівчинку та трьох дорослих: поліція виявила тіла загиблих

Уродженці Бурятії катували та пограбували мешканців Бучанського району. Зокрема, у березні 2022 року, перебуваючи у селі Бузова, вони жорстоко поводилися з мирним населенням, серед яких жінки та діти



Двом бурятам оголосили підозру за звірства у Бучі / Фото Нацполіції

Повідомляється, що підозрювані разом з іншими окупантами вдерлися до приватного будинку. Погрожуючи зброєю, вони били та катували чотирьох чоловіків на очах жінок та малолітніх дітей.

Російські окупанти після знущань і погроз вкрали гроші та інші цінності, що належали потерпілим.

Україна встановлює відповідальних за звірства на Київщині

Про звірства російські військових на Київщині стало відомо наприкінці березня – на початку квітня. Саме тоді Збройні Сили України вибили ворога з Півночі нашої країни.

Чи не найбільше постраждали Буча, Ірпінь, Бородянка та інші населені пункти Київщини, які були під окупацією майже місяць. За попередніми даними, внаслідок звірств росіян загинуло понад 1 200 мирних людей.

Варте уваги "Українці не люди, сама б кайфонула": як окупанти катують українських полонених

Війська агресора вкрай жорстоко поводилися з людьми: ґвалтували цивільних, били, розстрілювали, відрізали кінцівки тощо. Солдати з Росії навіть не намагалися приховати воєнні злочини, залишаючи тіла посеред вулиць.

Людям доводилося ховати своїх близьких і знайомих на подвір'ях. Місця масових поховань продовжують виявляти й досі. Нещодавно у Бучанському районі виявили могилу, де були тіла трьох закатованих людей.

Офісу генпрокурора вдалося встановити першого підозрюваного у звірствах, які російська армія чинила в Бучі. Повідомлення про підозру оголосили росгвардійцю Сергію Колоцею.

Станом на 2 травня СБУ вдалося встановити особи майже 900 окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.

Нещодавно Офіс генерального прокурора повідомив про підозру російському генерал-полковнику Олександру Чайку, який керував операцією із захоплення Києва.

Раніше – Буча – свідок звірств російських загарбників: дивіться відео