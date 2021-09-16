Катували та вимагали гроші: затримали поліцейську банду з Дніпра

У Дніпрі затримали 5 поліцейських, яких підозрюють у вимаганні хабарів і катуванні людей. Вони нібито били та тисли на затриманих, щоб отримати зізнання в скоєнні злочину.

Про те, що працівників поліції затримали, стало відомо 16 вересня. Загалом до угруповання належали 3 людини, а 2 періодично "залучали".

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Вимагали гроші та вдягали кайданки

Слідчі встановили, що цю групу організував один із поліцейських, який запропонував займатися незаконною діяльністю 2 колегам. Для створення видимості ефективної роботи чоловіки, ймовірно, примушували людей зізнаватись у скоєнні злочинів.

Під час цього на "злочинців" здійснювали психологічний тиск і били. Окрім цього використовували спецзасоби, зокрема, кайданки.

Також зловмисники вимагали від потерпілих неправомірну вигоду. Загалом за весь період вони отримали понад 60 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Що їм загрожує

ДБР оголосило чоловікам підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Вони передбачають різне покарання:

Про одержання неправомірної вигоди – від 2 до 4 років в'язниці.

Про перевищення влади або службових повноважень – від 2 до 5 років в'язниці.

Інша ситуація з правоохоронцями

Поліцейські з Костянтинівки, що на Донеччині, зганьбилися на всю країну. 2 чоловіків спершу мили свій службовий автомобіль, а потім вирішили вкрасти сміттєву урну.

Вони поклали її біля задніх сидінь авто й поїхали. Однак злочин не вдався, оскільки їх знімала камера спостереження. Це відео 10 вересня поширилося в ЗМІ.