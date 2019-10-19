Катували чоловіка і зачинили в багажнику: 2 поліцейським з Київщини оголосили підозру

Двом поліцейським Васильківського відділу поліції Київщини повідомили про підозру у катуванні чоловіка. До тортур правоохоронці вдалися через те, що чоловік почав із ними словесну суперечку на зупинці громадського транспорту.

Інцидент із катуванням чоловіка стався ще в грудні 2018 року. Тортури тривали близько 4 годин, нагадав директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

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Під час цієї суперечки поліцейські застосували до чоловіка сльозогінний газ і почали бити його прикладом автомата. При цьому навколо було чимало перехожих та автомобілів, але це правоохоронців не бентежило.

Дивіться відео нападу правоохоронців на чоловіка:

Після сутички на зупинці поліцейські надягли на чоловіка кайданки, вивезли його у безлюдне місце Васильківського району, де продовжили жорстоко бити. А потом – узагалі зачинили чоловіка в багажнику, вдаривши прикладом автомата по голові.

Чоловіка почали розшукувати родичі і звернулися по допомогу до того самого Васильківського відділу поліції, де працювали теперішні підозрювані. До речі, поліцейські повернули потерпілого саме до цього відділу, виписавши йому протоколи про адмінпорушення.

Злочин хотіли приховати, від відповідальності втекти. Та не вийде. Бо коли мовиться про порушення прав людини, її гідності, заподіяння моральних та фізичних страждань громадянину, реакція може бути лише одна – притягнення до відповідальності,

– наголосив Труба.