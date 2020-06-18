П'яна мати приковувала свою 11-річну доньку ланцюгами до дивану та била її. Цей випадок стався ще у квітні 2020 року, проте оголосили підозру в катуванні школярки лише зараз.

Випадок стався в одному із сіл Білгород-Дністровського району в Одеській області. Підозру оголосили матері дівчинки, її співмешканцю та подрузі. Про це повідомили на сайті поліції Одещини.

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Оголошення підозр

Жінку притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Судове розслідування почалось спершу за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Тепер матері та 2 її спільникам інкримінують ще катування дитини. Наразі слідство триває.

Нелюдські методи виховання

За словами сусідів, 11-річну дівчину побила мати за те, що вона без дозволу пішла з гостей, де пиячили дорослі. Поліцейські встановили, що жінка спільно зі співмешканцем та подругою прив'язали її ланцюгом, щоби та не тікала з дому.

42-річна жінка зловживає спиртним та недбало виконує батьківські обов'язки. За що неодноразово притягувалася до відповідальності, а дівчинку вилучали із сім’ї,

– повідомив начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Павло Гавришко.

Що відомо про дівчинку?