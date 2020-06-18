Катування школярки на Одещині: підозру горе-матері та спільникам оголосили тільки зараз
П'яна мати приковувала свою 11-річну доньку ланцюгами до дивану та била її. Цей випадок стався ще у квітні 2020 року, проте оголосили підозру в катуванні школярки лише зараз.
Випадок стався в одному із сіл Білгород-Дністровського району в Одеській області. Підозру оголосили матері дівчинки, її співмешканцю та подрузі. Про це повідомили на сайті поліції Одещини.
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Оголошення підозр
Жінку притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Судове розслідування почалось спершу за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Тепер матері та 2 її спільникам інкримінують ще катування дитини. Наразі слідство триває.
Нелюдські методи виховання
За словами сусідів, 11-річну дівчину побила мати за те, що вона без дозволу пішла з гостей, де пиячили дорослі. Поліцейські встановили, що жінка спільно зі співмешканцем та подругою прив'язали її ланцюгом, щоби та не тікала з дому.
42-річна жінка зловживає спиртним та недбало виконує батьківські обов'язки. За що неодноразово притягувалася до відповідальності, а дівчинку вилучали із сім’ї,
– повідомив начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Павло Гавришко.
Що відомо про дівчинку?
- Вона 8 років провела в притулку. Її туди забрали одразу з пологового. У родині не було належних умов. Потім мати виявила бажання, що вона буде займатися дитиною.
- Її дозволили повернути до сім'ї, якщо вона вестиме здоровий спосіб життя. Проте мати не кинула пити та зовсім не доглядала за донькою.
- Дівчинку після огляду в лікарні відправили до того ж притулку.