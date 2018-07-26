Катя Осадча, Маша Єфросиніна і Катерина Кухар стали мавками за мотивами "Лісової Пісні"

Зірки українського шоу-бізнесу Катя Осадча, Маша Єфросиніна і Катерина Кухар стали героїнями нового проекту видання JetSetter, поставши в образі міфічних красунь-мавок. В очікуванні виходу анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки було створено спеціальний відеоролик та цілу фотосесію.

Про це повідомляють на сайті JS.

Автором соціального арт-ролику "Оберіг мавки" стала режисер Ольга Навроцька, а робота буде презентована наступного тижня і також буде приурочена випуску лімітованого кулону-оберегу від ювелірного будинку OBERIG. Колоритні фото створювались під час зйомок відеоролику, а символічний кулон прикрашав образи всіх учасниць проекту.

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Також спецпроект присвячений екранізації мультфільму "Мавка. Лісова пісня", героїнями якого стали телеведучі Катя Осадча і Маша Єфросиніна, а також балерина Катерина Кухар, яка ще є виконавицею партії Мавки в балеті "Лісова пісня". Частина коштів від продажу "Оберегу мавки" буде спрямована на рахунок Всесвітнього фонду природи в Україні для захисту рідкісної і шляхетної родини рисі.



Катя Осадча



Маша Єфросиніна



Катерина Кухар



Катя Осадча



Маша Єфросиніна