Катя Осадча похизувалась яскравими фото з сімейного відпочинку в Туреччині

Популярна телеведуча Катя Осадча, відома за програмами "Світське життя з Катериною Осадчою" та "Голос країни", показала світлини з відпочинку в Стамбулі.

Стильні та яскраві фото з'явились на Instagram-сторінці зірки.

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Ось де за вікном весна,

– романтично підписала знімок Катя Осадча, на якому вона мрійливо дивиться на панораму міста.

Відомо, що на відпочинок ведуча поїхала разом зі своїм чоловіком – актором та телеведучим Юрієм Горбуновим. Подружжя гуляло набережними Стамбулу, роблячи дивовижні фото. Також Катя Осадча та Юрій Горбунов побачили традиційну алею риболовів, що скупчились біля моря. Не оминули увагою українські знаменитості й традиційну розвагу в турецькому місті – поїздку на кораблі.

Окрім неймовірно красивого пляжу, зіркова пара відвідала головний султанський палац Топкапи, який вражає архітектурою.

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 11 Бер 2018 р. о 7:34 PDT

One Istanbul day #istanbul Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 11 Бер 2018 р. о 7:32 PDT

#smallholiday #istanbul Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 11 Бер 2018 р. о 9:25 PDT

#подорожзатеплом #istanbul Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 11 Бер 2018 р. о 2:07 PDT

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 11 Бер 2018 р. о 8:37 PDT