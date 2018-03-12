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Катя Осадча похизувалась яскравими фото з сімейного відпочинку в Туреччині

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Катя Осадча та Юрій Горбунов
Катя Осадча та Юрій Горбунов / intermarium.com.ua

Популярна телеведуча Катя Осадча, відома за програмами "Світське життя з Катериною Осадчою" та "Голос країни", показала світлини з відпочинку в Стамбулі.

Стильні та яскраві фото з'явились на Instagram-сторінці зірки.

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Ось де за вікном весна,
– романтично підписала знімок Катя Осадча, на якому вона мрійливо дивиться на панораму міста.

Відомо, що на відпочинок ведуча поїхала разом зі своїм чоловіком – актором та телеведучим Юрієм Горбуновим. Подружжя гуляло набережними Стамбулу, роблячи дивовижні фото. Також Катя Осадча та Юрій Горбунов побачили традиційну алею риболовів, що скупчились біля моря. Не оминули увагою українські знаменитості й традиційну розвагу в турецькому місті – поїздку на кораблі.

Окрім неймовірно красивого пляжу, зіркова пара відвідала головний султанський палац Топкапи, який вражає архітектурою.

#istanbul #nofilter Ось де за вікном весна

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

One Istanbul day #istanbul

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

#smallholiday #istanbul

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

#подорожзатеплом #istanbul

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Теги: Новини України LifeStyle Новини Туреччини відпочинок Катя Осадча
Джерело: 24 Канал
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