Катя Осадча показала, як виглядала у дитинстві: чарівні фото
Українська телеведуча Катя Осадча зворушила шанувальників у соціальних мережах своїми архівними світлинами, показавши, як виглядали принцеси у дитинстві.
Архівні знімки Осадча опублікувала в Instagram-сторіз.
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На першому фото майбутня зірка телебачення позує у сукні з мереживом і квітковим принтом. У руках маленька Катя тримає ляльку.
"В нашому дитинстві теж були принцеси", – прокоментувала свою другу світлину Осадча, на якій вона позує з білим головним убором.
Катя Осадча у дитинстві / Instagram
Катя Осадча у дитинстві / Instagram
На іншому фото Катя показала, як виглядала ще молодшою. У підписі вона зазначила, що спільний з Юрієм Горбуновим син Іван є дуже схожим на неї.
"А тут з Івасиком схожі, як дві краплі води", – наголосила Осадча.
Катя Осадча у дитинстві / Instagram
До слова, напередодні чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов знявся для обкладинки українського журналу Viva разом з їхнім підростаючим сином. Наразі у мережі немає фото, де зображено обличчя однорічного Івана, адже подружжя ретельно оберігає його від зайвої уваги громадськості.
Однак можна порівняти біляве кучеряве волосся Каті у дитинстві і її молодшого сина зараз.
Юрій Горбунов з сином Іваном для Viva