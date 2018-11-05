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      Катя Осадча показала, як виглядала у дитинстві: чарівні фото

      1240 Читать новость на русском
      Катерина Осадча
      Катерина Осадча / Instagram

      Українська телеведуча Катя Осадча зворушила шанувальників у соціальних мережах своїми архівними світлинами, показавши, як виглядали принцеси у дитинстві.

      Архівні знімки Осадча опублікувала в Instagram-сторіз.

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      На першому фото майбутня зірка телебачення позує у сукні з мереживом і квітковим принтом. У руках маленька Катя тримає ляльку.

      "В нашому дитинстві теж були принцеси", – прокоментувала свою другу світлину Осадча, на якій вона позує з білим головним убором.


      Катя Осадча у дитинстві / Instagram


      Катя Осадча у дитинстві / Instagram
       

      На іншому фото Катя показала, як виглядала ще молодшою. У підписі вона зазначила, що спільний з Юрієм Горбуновим син Іван є дуже схожим на неї.

      "А тут з Івасиком схожі, як дві краплі води", – наголосила Осадча.


      Катя Осадча у дитинстві / Instagram

      До слова, напередодні чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов знявся для обкладинки українського журналу Viva разом з їхнім підростаючим сином. Наразі у мережі немає фото, де зображено обличчя однорічного Івана, адже подружжя ретельно оберігає його від зайвої уваги громадськості.

      Однак можна порівняти біляве кучеряве волосся Каті у дитинстві і її молодшого сина зараз.


      Юрій Горбунов з сином Іваном для Viva

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Happy moments! Гарного понеділка! #мамаісин #мамадвохсинів

      Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

       

      Теги: LifeStyle Катя Осадча
      Джерело: 24 канал
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