Катя Осадча показала звабливу фігуру в купальнику: пікантні кадри

Українська телеведуча Катерина Осадча часто відправляється у сімейні мандрівки по всьому світу. Цього разу вона обрала відпочинок в українській Одесі, звідки й ділиться сонячними світлинами.

У літню відпустку Катя Осадча поїхала зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. Подружжя зупинилось в одному з одеських готелів, звідки відкривається чудовий пейзаж на Чорне море. В одному з її Instagram-Stories вона зазначила, що вода у морі є "не по-одеськи прозорою".

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Катя Осадча в Одесі

Але найбільшу увагу прихильників української зірки привернули її фотографії в суцільному купальнику синього кольору з квітковим принтом. Купальник вигідно підкреслював чудові форми Осадчої, які схвально оцінили фанати у коментарях та за допомогою "вподобань".

Одну зі світлин Катя підписала словами з нового спільного треку Монатіка та Наді Дорофеєвої "Глубоко": "Сегодня я русалка, я создаю волны".

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 15 Лип 2018 р. о 8:42 PDT



Катя Осадча в Одесі

Ведуча також додала ще дві світлини, на яких щасливо позує на фоні одеських краєвидів.

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 15 Лип 2018 р. о 3:46 PDT