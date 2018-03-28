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Катя Осадча привітала Джамалу з народженням сина

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Катя Осадча і Джамала
Катя Осадча і Джамала / Фото з Іnstagram

Популярна українська телеведуча Катя Осадча привітала співачку Джамалу з народженням сина.

Джамала стала мамою 27 березня – зірка народила хлопчика.

Осадча побажала новоспеченій мамі та малюку здоров’я і спокійних ночей. Варто додати, що Катерина у лютому минулого року вдруге стала мамою.

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"Вітаю! У нашій веселій компанії молодих матусь і дітей за лаштунків "Голосу" поповнення! Здоров‘я малюку і тільки спокійних ночей мамі", – написала ведуча.

Нещодавно Джамала розповідала про останній місяць вагітності: вона не припиняла своєї творчої діяльності, брала участь у зйомках популярних телепроектів, зокрема, "Голос країни", та займалась вокалом зі своїми підопічними в шоу.

Нагадаємо, що Джамала та її коханий Бекір Сулейманов взяли шлюб 26 квітня 2017 року.

Теги: LifeStyle Новини України Катя Осадча Джамала
Джерело: 24 Канал
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