Катя Осадча привітала Джамалу з народженням сина
Популярна українська телеведуча Катя Осадча привітала співачку Джамалу з народженням сина.
Джамала стала мамою 27 березня – зірка народила хлопчика.
Осадча побажала новоспеченій мамі та малюку здоров’я і спокійних ночей. Варто додати, що Катерина у лютому минулого року вдруге стала мамою.
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"Вітаю! У нашій веселій компанії молодих матусь і дітей за лаштунків "Голосу" поповнення! Здоров‘я малюку і тільки спокійних ночей мамі", – написала ведуча.
Нещодавно Джамала розповідала про останній місяць вагітності: вона не припиняла своєї творчої діяльності, брала участь у зйомках популярних телепроектів, зокрема, "Голос країни", та займалась вокалом зі своїми підопічними в шоу.
Нагадаємо, що Джамала та її коханий Бекір Сулейманов взяли шлюб 26 квітня 2017 року.