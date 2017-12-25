Катя Осадча та Олександр Пономарьов привітали українців з католицьким Різдвом

Зірки українського шоу-бізнесу долучилися до привітань з Різдвом західного обряду, яке цього року вперше на офіційному рівні святкують християни-католики.

Різдво – одне з найважливіших християнських свят, яке 25 грудня відзначають католики, а через два тижні після цього – і християни східного обряду.

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Напередодні католицького Різдва українська телеведуча Катерина Осадча привітала всіх шанувальників-християн західного обряду зі Святою Вечерею та побажала усім миру та добра.

Український виконавець Олександр Пономарьов опублікував святковий відеоролик, де також привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.

Український ведучий Анатолій Анатоліч вирішив наслідувати традиції голлівудських зірок, де опублікував сімейну різдвяну листівку з рідними і привітав всіх зі святом.