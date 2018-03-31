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Катя Осадча взяла інтерв'ю в Періс Хілтон: фото

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Періс Хілтон у Львові
Періс Хілтон у Львові / Instagram

Ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча виклала в Instagram фото, на якій вона спілкується з Періс Хілтон

Відома ведуча в своєму Instagram анонсувала розмову з американською зіркою, підписавши фото тегом "скоро у світському житті".

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На фото можна побачити, що Періс Хілтон дуже ретельно підготувалася до відкриття відновленого готелю. Зірка одягла вишукану чорну сукню. Варто додати, що не менш вишукано виглядає її наречений Кріс Зілка.

Варто додати, сьогодні вранці після прибуття до Львова Періс Хілтон у своєму Instagram виклала фото розкішних апартаментів в готелі Grand Hotel, на відкриття якого зірка приїхала. Також Періс показала, як українці зустріли її в аеропорту, де на неї чекало чимало прихильників, з якими зірка спілкувалася, фотографувалася та роздавала автографи.

Теги: LifeStyle Новини Львова Музика Катя Осадча
Джерело: 24 Канал
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