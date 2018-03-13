Катя Осадча зачарувала ніжним образом: стильне фото

Популярна українська телеведуча Катя Осадча опублікувала ніжне фото у весняній сукні.

Чарівну світлину зірка розмістила на сторінці в Instagram.

Позує Катя Осадча у ботанічному саду в Києві. Ведуча стоїть на невеличкому мості, легко спираючись на поручні.

Читайте також: Катя Осадча похизувалась яскравими фото з сімейного відпочинку в Туреччині

Ведуча вбрала для фотосесії ніжну сукню-міді з яскравим квітковим принтом. На знімку видно, що плаття має невеличкий шлейф, який додає вишуканості вбранню. Стильний образ Катя Осадча доповнила традиційним головним убором.

Літо в Києві,

– лаконічно підписала знімок ведуча.

Прихильники були в захваті від жіночного та стильного образу Каті Осадчої. "Ох, яке плаття!", "Чарівна", "Квіткова фея", "Дівчина-весна", – не стримували захвату користувачі соціальної мережі.