Кава корисна для профілактики низки хвороб

Вчені запевняють, що запашна кава не лише добре смакує, а ще й є чудовою профілактикою низки хвороб.

Науковці з США в результаті досліджень з'ясували, що вживання кількох чашок кави на день знижує ризик діабету, передає Zhyvyaktyvno.

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А от фінські науковці, які протягом 10 років стежили за станом здоров’я 20 тисяч кавоманів, виявили, що 3-4 чашки кави на день зменшують ризик розвитку цукрового діабету ІІ типу на 30%, на 40% ризик розвитку подагри та на 84% нижчий ризик розвитку хвороби Паркінсон.

Вчені зазначають, що кава також знижує ризик виникнення інсульту, покращує довготривалу пам'ять та знижує ризик розвитку багатьох видів раку.

І цим переліком корисні властивості кави не вичерпані. Вона також здатна запобігати виведенню калію з організму, пом'якшувати напади астми та алергії, запобігати карієсу та активізувати роботу кишківника (як легке проносне).

Деякі досліди підтверджують – цей напій буде корисним при слабкій серцевої діяльності і при зниженій кислотності шлунка. А ще кава допоможе утричі зменшити ризик виникнення депресії.

Окрім того, завдяки вмісту серотоніну (гормону щастя) кава є прекрасним антидепресантом, вона дарує відчуття щастя та впевненості.

Статистика також тішить – кавомани в кілька разів рідше скоюють самогубства, ніж ті, хто її не вживає.