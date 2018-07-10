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Кава не допомагає протверезіти, – вчений

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Чому кава не допомагає протверезіти
Чому кава не допомагає протверезіти / tropickava.com.ua

Насправді кава не допомагає позбутись похмілля. Після випитої чашки ароматного напою організм продовжить перебувати під дією алкоголю.

Про це розповів професор Тоні Мосс з університету Південного банку у Лондоні, пише Daily Mail. Він провів дослідження, під час якого група добровольців пила горілку та тонік. 

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Після цього вони пили міцну каву – під час вимірювання рівень алкоголю у крові не зменшився, а чітка координація рухів не відновилась.

За словами Тоні Мосса, існує один-єдиний спосіб позбутись похмілля – перечекати. Це може зайняти від двох до трьох годин. І жоден напій – ні кава, ні звичайна питна вода не прискорять процесу протверезіння.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Лікування Здоров'я Здорове життя Алкоголь Народна медицина
Джерело: 24 Канал
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