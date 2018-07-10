Кава не допомагає протверезіти, – вчений

Насправді кава не допомагає позбутись похмілля. Після випитої чашки ароматного напою організм продовжить перебувати під дією алкоголю.

Про це розповів професор Тоні Мосс з університету Південного банку у Лондоні, пише Daily Mail. Він провів дослідження, під час якого група добровольців пила горілку та тонік.

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Після цього вони пили міцну каву – під час вимірювання рівень алкоголю у крові не зменшився, а чітка координація рухів не відновилась.

За словами Тоні Мосса, існує один-єдиний спосіб позбутись похмілля – перечекати. Це може зайняти від двох до трьох годин. І жоден напій – ні кава, ні звичайна питна вода не прискорять процесу протверезіння.

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