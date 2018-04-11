Кава сприяє схудненню, – дослідження

Ранкова кава підвищує рівень концентрації та енергії, а також допомагає втратити вагу.

Про це розповіла дієтолог Сара Фловерс для The Independent.

Експерт зазначає, кава покращує обмін речовин, стимулюючи термогенез – процес вироблення організмом тепла для підтримки постійної температури тіла і забезпечення роботи всіх його систем – і цим допомагає спалити більше жиру.

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Також у цьому напої є хлорогенова кислота, яка сповільнює поглинання вуглеводів і розщеплює жир.

Скільки пити кави

Не варто пити забагато кави, оскільки організм може виробити імунітет до цих переваг напою.

Фловерс рекомендує пити одну або дві чашки кави зранку, щоб побачити певні результати підвищеного метаболізму.

Згідно з результатом дослідження, яке оприлюднили у International Journal of Epidemiology, ті, хто п'є більше кави, мають менший ризик ожиріння та виникнення діабету другого типу.

Однак експерти наголошують, що втрата ваги пов'язана з чорною кавою без цукру і молока, адже такі напої можуть мати протилежний вплив на фігуру.

Дієтологи застерігають про приховані калорії у кавових напоях, які можуть призвести до збільшення ваги та підвищення рівня інсуліну.