11:15
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 7°C
  • четвер
    16°C 10°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    16°C 5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРК ЦУКЕРБЕРГ САНКЦІЇ НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
Вєсті.UA
20:32, 10 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
МАРК ЦУКЕРБЕРГ САНКЦІЇ НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кава сприяє схудненню, – дослідження

1528 Читать новость на русском
Чим корисна кава
Чим корисна кава / stocksnap.io

Ранкова кава підвищує рівень концентрації та енергії, а також допомагає втратити вагу.

Про це розповіла дієтолог Сара Фловерс для The Independent.

Експерт зазначає, кава покращує обмін речовин, стимулюючи термогенез – процес вироблення організмом тепла для підтримки постійної температури тіла і забезпечення роботи всіх його систем – і цим допомагає спалити більше жиру.

Читайте також: Якісної кави стане дуже мало, – дослідження

Також у цьому напої є хлорогенова кислота, яка сповільнює поглинання вуглеводів і розщеплює жир.

Скільки пити кави

Не варто пити забагато кави, оскільки організм може виробити імунітет до цих переваг напою.

Фловерс рекомендує пити одну або дві чашки кави зранку, щоб побачити певні результати підвищеного метаболізму.

Згідно з результатом дослідження, яке оприлюднили у International Journal of Epidemiology, ті, хто п'є більше кави, мають менший ризик ожиріння та виникнення діабету другого типу.

Однак експерти наголошують, що втрата ваги пов'язана з чорною кавою без цукру і молока, адже такі напої можуть мати протилежний вплив на фігуру.

Дієтологи застерігають про приховані калорії у кавових напоях, які можуть призвести до збільшення ваги та підвищення рівня інсуліну.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Дієти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що їсти, щоб бути здоровим та красивим: прості правила на кожен день
сьогодні, 11:01 Що їсти, щоб бути здоровим та красивим: прості правила на кожен день
Настя Сукач 699
Как российские окупанты обманывают украинцев на территории Луганска
сьогодні, 08:40 Как российские окупанты обманывают украинцев на территории Луганска
Ольга Черненко 1883
10
10 квітня, 08:12 10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
17228
Головні новини 10 квітня: Порошенко у Німеччині, обвал будинку у Вінниці, обшуки у Савченко
сьогодні, 08:03 Головні новини 10 квітня: Порошенко у Німеччині, обвал будинку у Вінниці, обшуки у Савченко
1761
Запад может больше – это стало очевидным после
10 квітня, 22:01 Запад может больше – это стало очевидным после "черного понедельника"
Блог Медіа 3077
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук