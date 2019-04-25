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      Кавомани будуть шоковані: розробники SEAT створили кавоварки для авто

      Авто24 256 Читать новость на русском

      Не довіряєте придорожнім кав'ярням та цінуєте смак особливої кави? Компанія SEAT створила портативну кавоварку Handpresso, яка робитиме вам каву, поки ви їдете на роботу.

      Портативна кавоварка Handpresso вже приголомшила водіїв та кавоманів.

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      За розмірами вона не більша, за звичайний термос. Тож, водії зможуть поставити її на підсклянник та насолоджуватися смачною кавою в дорозі.

      Портативна кавоварка
      Портативна кавоварка

      У наборі до кавоварки йдуть: дві склянки для еспресо, спеціальний бокс для транспортування, ложки та навіть серветки.


      Компанія SEAT створила портативну кавоварку

      А заправляти Handpresso можна як капсулами, так і меленою кавою.

      Про французького автогіганта PSA Group, що готовий поглинути Jaguar Land Rover, а також про те, як Lamborghini Aventador прикрасили двома мільйонами камінців Swarovski – дивіться у програмі.

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      Теги: Авто Авто24 Транспорт
      Джерело: 24 канал
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