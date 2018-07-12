Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися

Кавуни та дині вже кілька тижнів продають на ринках в Україні, однак зараз є ризик отруїтися баштанними, адже вони вирощені у теплицях з додаванням нітратів та барвників. Коли можна їсти кавуни та дині без шкоди для організму та чим вони корисні – читайте в публікації сайту 24.

Чи можна в липні їсти кавуни та дині?

В Україні справжні стиглі кавуни та дині, вирощені в природних умовах, зазвичай, з'являються тільки в другій половині серпня і далі. Те, що продають у першій половині липня – швидше за все, тепличні баштанні, перенасичені нітратами і барвниками. Вони можуть привести до сильного отруєння, особливу небезпеку вони становлять для дітей.

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Кавун і диню краще купувати у серпні

Коли ж прийде час купувати баштанні в середині серпня, зверніть увагу, в яких умовах вони зберігаються. Місце торгівлі має бути огороджене і під навісом. До того ж, баштанні, що продаються обабіч дороги, всього за кілька годин вбирають в себе важкі метали, що містяться в автомобільних вихлопах. Кілька порад, як правильно обрати кавун і диню, стануть вам у пригоді!

Як їсти кавун та диню?

Вживати кавун можна без особливих обмежень. Його можна поєднувати з будь-якими продуктами в будь-який час дня. Хоча перед сном все-таки їсти його не рекомендується. Готувати з кавуна можна також що завгодно – починаючи від салатів і закінчуючи варенням.

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А от з динею все набагато складніше. Неправильне вживання цього плоду може призвести до проблем у травленні та важкості у шлунку. Справа в тому, що диня – сама по собі дуже поживний продукт і разом з іншою їжею ви ризикуєте перевантажити свій шлунок. Тож існують певні правила щодо споживання динь, які варто добре запам'ятати.

Варто запам’ятати три правила споживання дині:

1. Диня – це самостійна страва, а не десерт. Рекомендується споживати цей плід не раніше ніж через 2-3 години після основного прийому їжі. Можна також з’їсти диню на сніданок. Потрапляючи у шлунок разом з іншою їжею, вона починає в ньому бродити. Тож у вас може виникнути підвищене газоутворення.

2. Не залишайте розрізану диню. Краще з’їжте її одразу всю або залишки викиньте. Навіть якщо ви покладете розрізану диню в холодильник, на ній можуть розмножуватися бактерії, що в свою чергу негативно позначиться на вашому здоров'ї.

3. Не поєднуйте диню з алкоголем, кислим молоком і холодною водою – це призведе до проблем зі шлунком. Тож запивати її ні в якому разі не можна, пити воду можна щонайменше за півгодини після вживання дині.



Як правильно їсти диню: інструкція

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Також варто пам’ятати, що в дині міститься багато важких цукрів, тому нею не варто захоплюватися діабетикам і людям з надмірною масою тіла.

Корисні властивості кавуна та дині

Якщо ви дочекалися середини серпня і правильно вибрали плід, заряд вітамінами та іншими корисними речовинами вам гарантований.

Чим корисний кавун

Кавун багатий на вітаміни А, В і С, фолієву кислоту, каротин, пектинові полісахариди, клітковину. У ньому містяться мікроелементи: калій, залізо, магній, кальцій, фосфор і натрій. За вмістом заліза кавун поступається хіба що шпинату.

Фолієва кислота, яка міститься в кавуні, бере участь у кровотворенні, підтримує імунну систему, сприяючи нормальному утворенню і функціонуванню білих кров'яних тілець – лейкоцитів. Особливо корисно їсти кавун вагітним, адже він регулює формування нервових клітин ембріона, що вкрай важливо для його нормального розвитку.

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Кавун здатний налагодити кров'яний тиск, захистити від атеросклерозу, недокрів'я, утворення пухлин, допомогти в лікуванні різноманітних запальних процесів, так і в цілому зміцнити імунітет.

Цей баштанний плід покращує травлення, робота кишечника стає злогодженою та регулярною. Крім того, цей продукт допомагає схуднути! 5 днів на кавуновій дієті обіцяють мінус 3-5 кг.

Кавун багатий клітковиною, яка сприяє виведенню зайвого холестерину, одного з головних винуватців так званої хвороби старості – атеросклерозу.

Цей плід покращує колір обличчя, тож наступного дня після "кавунотерапії" твоє лице буде без набряків, почервонінь і жовтизни.

Ну і звичайно ж кавун – відмінний сечогінний і жовчогінний засіб, перешкоджає утворенню каменів в жовчному міхурі. Експерти рекомендують частіше їсти кавуни для захисту нирок від утворення каменів, це безболісний засіб для того, щоб "поганяти" пісок у нирках.



Корисні властивості кавуна

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Чим корисна диня

Диня багата на вітаміни РР, В і С, а також каротин, мідь, фосфор, кремній, магній і кальцій. Диню рекомендують вживати при недокрів'ї, серцево-судинних, ниркових, печінкових захворюваннях, подагрі та ревматизмі.

У дині в 17 разів більше кремнію, ніж у молоці. Цей мінерал необхідний для правильної роботи головного мозку, травного тракту та нервової системи. Він зміцнює стінки кишечника, робить позитивний вплив на стан шкіри і волосся.

Завдяки пектинам (харчовим волокнам) диня вичищає із найпотаємніших куточків кишечника застійні шлаки.

Крім того, цей плід є цінним джерелом фолієвої кислоти, або вітаміну B9, яка необхідна жінкам під час вагітності та в період клімаксу. Цей продкт може захистити організм від деяких гінекологічних недуг. Також диню варто вживати для поліпшення пам'яті і концентрації уваги, а також для профілактики нервових розладів і депресій.

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Диня підвищує імунітет. За це відповідає вітамін С. А бета-каротину в цьому запашному фрукті навіть більше, ніж у моркві. Він важливий для здорового кольору шкіри та її гладкості. А вітаміни Е, С і групи В, які мають потужну антиоксидантну дію, продовжують молодість, перешкоджаючи появі зморшок.

М'якоть дині містить речовини, що сприяють виробленню серотоніну, "гормону щастя". Отже, після вживання цих солодких часточок настрій просто не буває поганим!



Корисні властивості дині

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