Кайфуємо: співачка Джамала святкує день народження
Сьогодні, 27 серпня, відома українська співачка Джамала святкує свій день народження. Представниці кримськотатарського народу виповнюється 35 років.
Про свій день народження Джамала розповіла на сторінці в Instagram.
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"35 – це точно як 25, тільки все є! Кайфуємо!", – написала співачка.
Під публікацією безліч шанувальників написали привітання різними мовами талановитій артистці: "Ви – супермама, неймовірно красива. Люблю Вашу творчість і бажаю нових проектів та перемог", "Геніальна та самобутня", "Велика розумниця і трудяжка" та інші.
Співачку зворушливо привітав її чоловік Бекір Сулейманов.
Бекір опублікував фото, де він зображений разом з дружиною та їхнім сином Еміром-Рахманом.
"Кохання моє, знай, що вже є цілих два пацана, які будуть завжди поруч і не дадуть тобі спокійно повалятися зранку - твої найвідданіші фани! І наше кількість, дай Бог, буде тільки зростати. Будь-який виклик для нас - це не більше, ніж цікава задачка. Все найцікавіше ще попереду! Кохаю тебе!" – заявив чоловік.
Крім того, Джамалу привітав з днем народження президент України Петро Порошенко на сторінці в соціальній мережі Instagram.
Чуйна та тендітна, сильна та глибока. Джамала – втілення надзвичайного таланту та безцінний скарб України,
– наголосив Порошенко.