Кайлі Дженнер – 21: що треба знати про наймолодшу мільйонерку

Бізнес-леді та зірка соцмереж Кайлі Дженнер святкує 21-ий день народження 10 серпня. Ми зібрали головні факти з життя Кайлі, щоб дізнатися, як вона досягла світової популярності та неймовірного успіху у свій юний вік.

Родина

Кайлі Дженнер народилася 10 серпня 1997 року у Каліфорнії. Її батьки – бізнесвумен Кріс Дженнер та олімпійський чемпіон Брюс Дженнер.

Як відомо, у 2015 році 65-річний Брюс здійснив камінг-аут як трансгендерна жінка. Після цього він зробив операцію із зміни статі, а також змінив ім’я на Кейтлін Дженнер.

У Кайлі є сестра Кендалл та сестри по матері Кортні, Кім, Хлої і брат Роб. А із сторони батька: брати Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Джейк Дженнер, Броуді Дженнер і сестра Кейсі Дженнер.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 10 Бер 2018 р. о 10:19 PST

Дівчина з 10 років знімається у реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians, тому ще з дитинства її оточує увага преси.

Особисте життя

Кайлі Дженнер мала тривалі стосунки (з 2014 року по січень 2017) з репером Tyga. Пара раптово розійшлася і одразу стало відомо про роман Кайлі з репером Тревісом Скоттом.

А через кілька місяців ЗМІ написали, що Дженнер вперше вагітна. 1 лютого 2018 року в них народилася донька Стормі.

Згодом Кайлі розповіла для GQ, що в них із Тревісом не було першого побачення – вони просто зустрілися на фестивалі Coachella, і вже через місяць вона завагітніла.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 17 Лип 2018 р. о 11:34 PDT

Пластичні операції

До 21 року Кайлі Дженнер вже встигла зробити пластику – і не раз. Найпомітніші зміни відбулися з її губами, які зірка збільшила чи не у два рази.

Кайлі Дженнер у дитячому віці і зараз

Кайлі Дженнер зробила багато пластики

Нещодавно вона заявила, що відмовляється надалі використовувати "ін’єкції краси" під назвою філери. Але на найсвіжіших фото Дженнер помітно, що її губи практично не змінили форму.

Кар’єра

У наприкінці 2015 року Кайлі Дженнер створила свою власну лінію косметики "Kylie Cosmetics", у яку входить декоративна косметика. Особливий акцент Кайлі зробила на губних помадах.

Першу колекцію, яка складалася з "набору для губ" продали за 30 секунд. Звісно, що такого успіху дівчина досягла найнявши цілу команду найкращих бізнес-аналітиків.

Kylie is making money moves Допис, поширений kardashianclips (@kardashianclips) 17 Лют 2018 р. о 10:58 PST

Після цього Дженнер почала розширювати асортимент своєї косметики.

На сьогодні її доходи оцінюють щонайменше у 900 мільйонів доларів, що робить її наймолодшою найбагатшою жінкою Америки, яка самостійно досягла успіху.

Допис, поширений Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) 8 Сер 2018 р. о 1:54 PDT

А через рік, при аналогічних темпах, Кайлі може стати наймолодшим мільярдером і обжене Марка Цукерберга, який став мільярдером в 23 роки.

Також Дженнер справжня зірка Instagram – у 2018 році вона очолила список найдорожчих зірок цієї соцмережі (Instagram Rich List 2018). За рекламний пост рекламодавцю доведеться заплатити 1 мільйон доларів.