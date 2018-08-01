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Кайлі Дженнер анонсувала випуск косметики до дня народження: яскраві фото

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Світська левиця та власниця бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер анонсувала вихід нового набору косметики, у який ввійшли найулюбленіші зразки її марки. Б’юті-набір зірка випустила спеціально до її 21 дня народження, яке відбудеться 10 серпня.

Перші фото з новим косметологічним пакунком Кайлі опублікувала у своєму Instagram. Святкова коробка прикрашена написом "Привіт, 21", а всередині неї Кайлі розмістила: 18 помад, хайлайтер, палетка сухих тіней і 3 зразки рідких тіней для повік. Кожний б’юті-продукт Дженнер підписала спеціальним словом, до прикладу, "гламур", "флірт", "настрій дня народження" та інші.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

Також до святкової колекції дівчина знялась у гламурному фотосеті, у якому приміряла образ білявки. На світлинах вона позує у пікантних образах та "купається" у ванній з надувними кульками. Автором фотосесії став Брендан Форбс. Зіркова матуся Кайлі додала, що новий святковий набір можна буде придбати 6 серпня у її поп-ап магазині у Лос-Анджелесі, відкриття якого відбудеться 1 серпня.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

 

Теги: LifeStyle Краса Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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