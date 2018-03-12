Кайлі Дженнер показала миле фото своєї бабусі та доньки
Наймолодша сестра Кім Кардашян та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер на початку лютого вперше стала мамою. У неї народилася донька Стормі, яку вона не довго приховувала від громадськості.
Як відомо, 20-річна Дженнер народила першу дитину 1 лютого 2018 року. Батьком дівчинки є 25-річний репер Тревіс Скотт.
Новоспечена мама активно ділиться у соцмережах знімками малятка. Нещодавно Кайлі виклала фото з бабусею Мері Джо Хоутон, яка тримає на руках маленьку Стормі.
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Також Кайлі поділилася роликом, на якому її найкраща подруга Джордін Вудс заколисує дитину.
Джерело: 24 Канал
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