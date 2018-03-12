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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Кайлі Дженнер показала миле фото своєї бабусі та доньки

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото з Іnstagram

Наймолодша сестра Кім Кардашян та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер на початку лютого вперше стала мамою. У неї народилася донька Стормі, яку вона не довго приховувала від громадськості.

Як відомо, 20-річна Дженнер народила першу дитину 1 лютого 2018 року. Батьком дівчинки є 25-річний репер Тревіс Скотт.

Новоспечена мама активно ділиться у соцмережах знімками малятка. Нещодавно Кайлі виклала фото з бабусею Мері Джо Хоутон, яка тримає на руках маленьку Стормі.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Також Кайлі поділилася роликом, на якому її найкраща подруга Джордін Вудс заколисує дитину.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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