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Кайлі Дженнер показала пікантні кадри зі святкування дня народження

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Кайлі Дженнер 21: фото зі святкування
Кайлі Дженнер 21: фото зі святкування / Фото із соцмереж

Сьогодні, 10 серпня, світській левиці та зірці шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер виповнюється 21 рік. З нагоди свята вся родина зібралась, щоб привітати знаменитість.

Кайлі Дженнер – одна з найвідоміших бізнесвумен сучасності. У свій 21 рік зірка може похизуватись чималими досягненнями: вона встигла стати акторкою шоу, успішною моделлю, блогером та власником косметичного бренду. Мабуть, це спільна сімейна риса родини Кардашян, адже всі жінки знаменитого сімейства – успішні бізнесвумен.

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Як Кайлі, так і Хлоя та Кім – мами маленьких дітей. Тому зібратись усій родині стає дедалі складніше. Однак день народження чарівної Кайлі Дженнер об'єднало всю родину за столом. Зірки одразу ж поділились знімками з гучної вечірки, яку вони організували для іменинниці. 

Варто зазначити, що початок свята вийшов досить гарячим. Всі жінки родини Кардашян вбрали спокусливі вбрання, засвітивши стрункі фігури. Сама Кайлі Дженнер прийшла на своє свято в міні-сукні кольору фуксії. Зібране біляве волосся у хвіст та яскравий макіяж доповнили образ іменинниці. 

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

 

Та не обійшлось і без провокативних знімків. На одному фото зі святкування зірки позують перед камерою, показуючи нецензурний жест. На іншому знімку сестри Кардашян обрали досить пікантну позу, чим викликали шквал емоцій у прихильників. 

"Сестри зібрались на день народження Кайлі! Не хвилюйтесь, разом з Кортні", – грайливо написала Кім Кардашян. 

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

Теги: Новини США LifeStyle Кайлі Дженнер Кім Кардашян Кендалл Дженнер
Джерело: 24 Канал
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