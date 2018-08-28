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Кайлі Дженнер показала пишні сідниці в латексному вбранні: спокусливі фото

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Світська левиця Кайлі Дженнер одягнула дуже пікантне вбрання для реклами власної косметики та продемонструвала звабливі форми тіла. Зірка вирішила запустити колаборацію з її найкращою подругою Джордін Вудс.

Нова лінійка косметики матиме назву Jordyn Woods x Kylie Cosmetics і про її запуск подруги анонсували в соцмережах ще в липні. Кайлі тепер поділилась, що нова колекція з'явиться в продажу вже в наступному місяці, ну а зйомки рекламної кампанії вже відбулися.

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Але щоб шанувальники не чекали "вічність" на нові фото з кампейну, 21-річна дівчина потішила підписників фотографіями з бекстейджу. Для рекламного образу Кайлі обрала латексні рожеві штани і короткий білий топ. Її біляве волосся і яскравий та ефектний макіяж доповнювали "look".

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Варто додати, що вбрання з латексу часто полюбляє одягати її сестра Кім Кардашян та американська співачка Нікі Мінаж. Двоє жінок мають однаково пишні форми, які впевнено демонструють шанувальникам.

Теги: LifeStyle Мода Кайлі Дженнер
Джерело: 24 Канал
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