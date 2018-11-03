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      Кайлі Дженнер показала рідкісні дитячі фото з сестрою Кендалл

      68 Читать новость на русском
      Кендалл і Кайлі Дженнер
      Кендалл і Кайлі Дженнер / Instagram

      Супермодель Кендалл Дженнер 3 листопада святкує свій день народження. Зірці реаліті шоу "Сімейство Кардашян" виповнилося 23 роки. На честь свята знамениті сестра Кендалл почали публічно вітати її у соціальних мережах.

      А деякі з сестер – Кім Кардашян і Кайлі Дженнер – опублікували на своїх сторінках в Instagram архівні та рідкісні фото маленької Кендалл у дитинстві. 

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      Наймолодша сестра сімейства Кардашян-Дженнер 21-річна Кайлі завжди мала найтепліші стосунки з Кендалл: вони найчастіше роблять спільні проекти в б'юті-сфері і моди.

      З днем народження! Ти – мій напарник, найкраща подруга і моя сестра. Я б не змогла всього зробити без тебе,
      – заявила Кайлі Дженнер.

      У свою чергу Кім Кардашян наголосила, що не зустрічала у житті гарнішої людини за Кендалл.

      "Я сподіваюсь, що ти отримаєш усе про що мріяла у свій день народження, тому що ти це заслужила!" – додала світська левиця Кім.


      Кайлі Дженнер і Кендалл / Instagram


      Кендалл і Кайлі Дженнер / Instagram


      Кендалл і Кайлі Дженнер / Instagram


      Кендалл і Кайлі з мамою Кріс Дженнер / Instagram


      Кендалл і Кайлі Дженнер / Instagram


      Кайлі і Кендалл Дженнер / Instagram


      Кім Кардашян з маленькою Кендалл / Instagram

      Теги: LifeStyle Кім Кардашян Кендалл Дженнер Кайлі Дженнер Мода
      Джерело: 24 канал
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