Кайлі Дженнер показала, як робить свій літній макіяж: відео

Світська левиця та учасниця шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер розповіла, як зробити яскравий макіяж з акцентом на очі.

Процес нанесення мейк-апу Кайлі показала для американської редакції Vogue.

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20-річна Дженнер для макіяжу використовувала косметику власного бренду Kylie Cosmetics, а також і засоби інших брендів.

Макіяж Кайлі Дженнер: відео

Дівчина почала мейк-ап з брів, ретельно заповнюючи прогалини темно-коричневим олівцем. Потім вона перейшла до очей: зірка реаліті-шоу обрала золотисто-персикові тіні. Тоді Кайлі перейшла до тону і контурингу.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 27 Чер 2018 р. о 12:29 PDT

Як відомо, сайт Vogue традиційно публікує відео з зірками, які діляться б'юті-секретами.