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Кайлі Дженнер показала, як робить свій літній макіяж: відео

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Фото з Іnstagram

Світська левиця та учасниця шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер розповіла, як зробити яскравий макіяж з акцентом на очі.

Процес нанесення мейк-апу Кайлі показала для американської редакції Vogue.

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20-річна Дженнер для макіяжу використовувала косметику власного бренду Kylie Cosmetics, а також і засоби інших брендів.

Макіяж Кайлі Дженнер: відео

 

Дівчина почала мейк-ап з брів, ретельно заповнюючи прогалини темно-коричневим олівцем. Потім вона перейшла до очей: зірка реаліті-шоу обрала золотисто-персикові тіні. Тоді Кайлі перейшла до тону і контурингу.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Як відомо, сайт Vogue традиційно публікує відео з зірками, які діляться б'юті-секретами.

Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Макіяж
Джерело: 24 Канал
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