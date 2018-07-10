Кайлі Дженнер показала зменшені губи у яскравій фотосесії

Зірка реаліті-шоу про "Сімейство Кардашян" на днях зізналась, що відмовилась від використання філерів. Дівчина вирішила знову продемонструвати, як змінились її губи.

Кайлі опублікувала чергові фото з яскравого фотосету, на яких можна розгледіти зменшені губи зірки. Вона обвела їх лише контуром та додала помаранчевий відтінок, але від філерів остаточно відмовилась. Для зйомки дівчина одягнула спокусливе латексне вбрання.

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Кайлі Дженнер в кампейні Kylie Cosmetics



Кайлі Дженнер в кампейні Kylie Cosmetics

Також в її Instagram з’явились нові фото, де Дженнер разом з блогеркою Анастасією Караніколау вдруге позують перед камерою. На світлині знову помітно, наскільки зменшились губи світської левиці. Однак така відмова від "ін’єкцій краси" все одно дуже подобається її підписникам.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 9 Лип 2018 р. о 7:16 PDT

Молода підприємиця додатково анонсувала вихід нової літньої колекції палеток для макіяжу та блисків Kylie Cosmetics, які надійдуть у продаж цієї п'ятниці, 13 липня.



Нова лінійка Kylie Cosmetics



Нова лінійка Kylie Cosmetics



Нова лінійка Kylie Cosmetics