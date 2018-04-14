Кайлі Дженнер показала звабливу фігуру у білизні через 2 місяці після пологів: фото

20-річна зірка реаліті-шоу про "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер постала у новому фотосеті українського фотографа Саші Самсонової.

Незважаючи на народження донечки Стормі 1 лютого від бойфренда репера Тревіса Скотта, дівчина не побоялась оголитись у новому фотосеті.

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Зірка приміряла дуже сексуальну бізину чорного кольору, продемонструвавши ідеальні форми. Схоже, піклування про свій вигляд та фігуру протягом двох місяців Кайлі "не пішли даром". Еротичний образ зірки підкреслив чарівний ніжний макіяж та розпущене шовковисте волосся.

"У ліжку з чарівною Кайлі Дженнер", – йдеться у дописі Саші Самсонової в Instagram.