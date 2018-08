Кайлі Дженнер повторила імідж своєї сестри Кім Кардашян: фотопорівняння

Світська левиця Кайлі Дженнер часто експериментує зі своєю зовнішністю, через що її часто порівнюють з іншими зірками. Цього разу можна з впевненістю сказати, що 21-річна бізнесменка повторила імідж своєї старшої сестри Кім Кардашян.

У своєму Instagram зірка опублікувала кілька фото, на яких позує в обтягуючій сукні нижче колін чорного кольору, в білих кросівках з чорною сумочкою. Однак її зачіска одразу ж привертає увагу, адже її довге біляве волосся з чорними коренями дуже нагадує імідж Кім Кардашян весною. Тоді зірка довгий час ходила з таким же кольором волоссям, часто змінючи лише довжину волосся.

Читайте також: Кайлі Дженнер показала пишні сідниці в латексному вбранні: спокусливі фото



Кайлі Дженнер в спокусливому образі

Кайлі також не боїться експериментувати з каре чи з довгою шевелюрою, оскільки її стилісти часто нарощують додаткове волосся. Її близький друг та візажист Ariel залишив коментар під одним із фото, зазначивши, що: "God is really a woman" (Бог і справді є жінкою). Варто додати, що таким чином він відсилається до нової пісні Аріани Гранде під назвою "God is a woman", яка вже зірвала музичні чарти.



Коментар візажиста Ariel