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Кайлі Дженнер повторила імідж своєї сестри Кім Кардашян: фотопорівняння

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Світська левиця Кайлі Дженнер часто експериментує зі своєю зовнішністю, через що її часто порівнюють з іншими зірками. Цього разу можна з впевненістю сказати, що 21-річна бізнесменка повторила імідж своєї старшої сестри Кім Кардашян.

У своєму Instagram зірка опублікувала кілька фото, на яких позує в обтягуючій сукні нижче колін чорного кольору, в білих кросівках з чорною сумочкою. Однак її зачіска одразу ж привертає увагу, адже її довге біляве волосся з чорними коренями дуже нагадує імідж Кім Кардашян весною. Тоді зірка довгий час ходила з таким же кольором волоссям, часто змінючи лише довжину волосся.

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Кайлі Дженнер в спокусливому образі

Кайлі також не боїться експериментувати з каре чи з довгою шевелюрою, оскільки її стилісти часто нарощують додаткове волосся. Її близький друг та візажист Ariel залишив коментар під одним із фото, зазначивши, що: "God is really a woman" (Бог і справді є жінкою). Варто додати, що таким чином він відсилається до нової пісні Аріани Гранде під назвою "God is a woman", яка вже зірвала музичні чарти.


Коментар візажиста Ariel

Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Мода Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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