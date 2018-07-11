Кайлі Дженнер прикрасила обкладинку Forbes і потрапила у список найбагатших жінок США

Журнал Forbes представив обкладинку серпневого номера, яку прикрасила 20-річна Кайлі Дженнер – зірка реаліті-шоу та власниця косметичного бренду.

За інформацією видання, завдяки своїй лінійці косметики Kylie Cosmetics дівчина заробила 900 мільйонів доларів. Загалом у списку 60 найзаможніших жінок Америки, 20-річна Дженнер посіла 27 місце.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 11 Лип 2018 р. о 7:00 PDT

Кайлі запустила свій бренд лише два роки тому, і за цей час марка продемонструвала приголомшливі результати.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 9 Лип 2018 р. о 11:21 PDT

Як тільки її прибуток перевищить позначку в 1 мільярд доларів, вона посунить засновника Facebook Марка Цукерберга як наймолодшого мільярдера, який досягнув таких статків у 26 років.

Кайлі Дженнер для Forbes: відео