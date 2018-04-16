Кайлі Дженнер продемонструвала спокусливі фото в екзотичному образі
Світська левиця та зірка шоу про "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер, яка відвідала музичний фестиваль Coachella 2018 у Лос-Анджелесі, знову здивувала зміною іміджу.
Цього разу зірка пофарбувала волосся у синій колір. Відповідні фото Дженнер виклала у своєму Instagram.
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Варто додати, що на фестивалі Дженнер була одна, без доньки Стормі та чоловіка репара Тревіса Скотта.
Нагадаємо, нещодавно зірка фарбувала волосся у яскравий рожевий колір.
Джерело: 24 Канал
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