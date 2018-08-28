11:37
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 14°C
  • середа
    25°C 17°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Кайлі Дженнер розповіла, які б'юті-поради хоче дати своїй дочці

239 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер зі Стормі
Кайлі Дженнер зі Стормі / Instagram

Світська левиця та учасниця шоу "Сімейство Кардашян" та зіркова матуся Кайлі Дженнер розповіла про те, що для неї означає краса та які б'юті поради вона хоче дати своїй донечці Стормі.

Про це зірка зізналася в інтерв'ю австралійському виданню Vogue.

Читайте також: Кайлі Дженнер в об'єктиві українки Саші Самсонової: нова зваблива зйомка

На думку 21-річної Кайлі Дженнер, потрібно не боятися експериментів.

Головне, що я хочу пояснити Стормі – це те, що потрібно бути безтурботним і не боятися експериментувати. Я буду дозволяти їй експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом і тим, ким вона хоче бути,
– наголосила дівчина.

кайлі дженнер стормі
Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram

Кайлі додала, що для неї краса – це бути собою.

"Я думаю, що довіра робить людину красивою. Життя прекрасне", – заявила зірка.

Крім того, знаменитість подякувала своїй сім'ї за те, що та навчила її цінувати внутрішню красу.

Я відчувала себе найбільш впевнено, коли була дитиною і у мене не було ніяких турбот. Моя сім'я просто дозволила мені бути тим, ким я хочу, і відчувати себе вільною,
– зазначила Кайлі.

До слова, Кайлі Дженнер вперше знялася для обкладинки Vogue Australia.

калй дженнер
Кайлі Дженнер / Vogue Australia

Нагадаємо, Кайлі Дженнер народила доньку 1 лютого 2018 року від коханого Тревіса Скотта. Дівчинці знаменитість дала незвичне ім'я – Стормі. Спершу модель приховувала інформацію, що очікує на появу дитини, але згодом ЗМІ таки дізнались про поповнення в сім'ї Кардашянів.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Психологія Кайлі Дженнер Зіркові мами Поради Краса
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Альфа": відеоінструкція з приручення вовка
сьогодні, 11:01 "Альфа": відеоінструкція з приручення вовка
Юлія Ліпенцева
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сьогодні, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 серпня, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
27 серпня, 21:01 Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
Ірина Полицька
Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
27 серпня, 20:01 Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
Яніна Ткачук
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук