Кайлі Дженнер розповіла, які б'юті-поради хоче дати своїй дочці

Світська левиця та учасниця шоу "Сімейство Кардашян" та зіркова матуся Кайлі Дженнер розповіла про те, що для неї означає краса та які б'юті поради вона хоче дати своїй донечці Стормі.

Про це зірка зізналася в інтерв'ю австралійському виданню Vogue.

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На думку 21-річної Кайлі Дженнер, потрібно не боятися експериментів.

Головне, що я хочу пояснити Стормі – це те, що потрібно бути безтурботним і не боятися експериментувати. Я буду дозволяти їй експериментувати зі своїм зовнішнім виглядом і тим, ким вона хоче бути,

– наголосила дівчина.



Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram

Кайлі додала, що для неї краса – це бути собою.

"Я думаю, що довіра робить людину красивою. Життя прекрасне", – заявила зірка.

Крім того, знаменитість подякувала своїй сім'ї за те, що та навчила її цінувати внутрішню красу.

Я відчувала себе найбільш впевнено, коли була дитиною і у мене не було ніяких турбот. Моя сім'я просто дозволила мені бути тим, ким я хочу, і відчувати себе вільною,

– зазначила Кайлі.

До слова, Кайлі Дженнер вперше знялася для обкладинки Vogue Australia.



Кайлі Дженнер / Vogue Australia

Нагадаємо, Кайлі Дженнер народила доньку 1 лютого 2018 року від коханого Тревіса Скотта. Дівчинці знаменитість дала незвичне ім'я – Стормі. Спершу модель приховувала інформацію, що очікує на появу дитини, але згодом ЗМІ таки дізнались про поповнення в сім'ї Кардашянів.